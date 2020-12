Hiába várta a gyásznép, elfelejtette a temetést az idős nógrádi pap

Néhány héten belül immár a második nyugat-nógrádi temetés zajlott le szürreális körülmények között. Ezúttal Varsányban történt meglehetősen szokatlan eset: a búcsúztatásra felkért idős pap elfelejtette a temetést.

A Varsányban élő Petrovics Ferenc a családjával együtt december 9-én délután három órakor kísérte volna utolsó útjára szeretett nagymamáját a helyi temetőben – írja a nool.hu.

A jelenlévők azonban hiába várták a plébánost, az nem jelent meg a temetésen.

Végül a temetkezési vállalkozó hívott egy másik papot, aki megtartotta a szertartást.

– A nagymamámat háromnegyed kettőkor hozták el a falu ravatalozójába, így a szűkebb családdal már akkor megérkeztünk a temetőbe – emlékezett vissza Petrovics Ferenc. – Három órakor kezdődött volna a temetés, azonban az atya még nem volt ott. Azt hittük, hogy csak késik. Ezért az egyik gyászlobogóvivő felhívta őt és megkérdezte, hogy mikor ér ide. A plébános azt mondta, hogy negyedóra múlva itt lesz, csak elfelejtette a temetést. Aztán tizenöt perccel később már azt felelte, hogy nem tud jönni, mert nincs a közelben.

Végül a temetkezési vállalkozó emberei oldották meg a helyzetet, hívták a vezetőjüket, aki rögtön intézett egy másik papot. Sajnos eléggé hideg volt, ezért a jelenlévők közül többen hazamentek.

Mindeközben szépen lassan sötétedni kezdett, a szertartás végére pedig a kántor már a telefonjával világítva nézte, amit felénekelt.

Petrovics Ferenc kitért arra is, hogy a gyászmisét a búcsúztatás előtti napon tartották. Ott találkoztak a pappal is, aki így nyilvánvalóan tudatában volt annak, hogy másnap hol kell megjelennie.

– Nagyon meglepődtünk, hiszen jó kapcsolatot ápolunk vele, ráadásul jószívűnek és kedvesnek ismerjük. Úgy vélem, hogy az igencsak idős atyának talán be kellene látnia, hogy már nem tudja ellátni a feladatait

– mondta Petrovics Ferenc.

A család azóta nem beszélt a plébánossal. Mindössze annyit tudnak, hogy a másnapi szentmisén bocsánatot kért.

Az üggyel kapcsolatban a nool.hu megkereste Czombos József plébánost is, aki őszintén, nyíltan beszélt lapunknak a történtekről.

– Aznap délelőtt Magyarnándorban helyettesítettem egy temetésen, ugyanis az ottani pap megbetegedett. A környéken levő Bercelen és Galgagután több évig szolgáltam, ezért az utat egybekötöttem néhány súlyosan beteg hívő meglátogatásával. Sajnos, a magyarnándori temetés előtt ezzel nem végeztem, azonban annyira a szívemre vettem ezeknek az embereknek a bánatát, hogy úgy éreztem, segítenem kell nekik. Így megígértem, hogy ha végeztem, visszajövök hozzájuk. Ez a látogatás olyan hatással volt rám, hogy

a varsányi temetést egyszerűen elfelejtettem – mondta Czombos József. – Délután három órakor felhívott a sekrestyés, azonban én még Galgagután voltam, így nem értem volna oda időben.

Ezért a rendszerint engem helyettesítő kollégámat megkértem, hogy tartsa meg ő a szertartást. Nem sokkal ezután kiderült, hogy a temetkezési vállalkozó már intézett egy papot. Tudomásom szerint így húsz percet késett a temetés.

A plébános természetesen tisztában van tettének súlyával, ezért a másnapi szentmisén nyilvánosan is bocsánatot kért a családtól.

– Szerettem volna, ha tudják, hogy nem szándékosan tettem ilyet, illetve azt is, hogy én is azon voltam, hogy gyorsan megoldjuk az általam okozott problémát.

Hetvenöt éves vagyok, ötvenkét éve állok papi szolgálatban, és még soha nem történt velem ilyen – mondta az atya.

A hat éve Rimócot, Nógrádsipeket és Varsányt ellátó plébános elmondása szerint nagyon bántják őt a történtek.

– Mindig igyekeztem megtenni mindent a hívekért. Egyszerűen csak szerettem volna segíteni azoknak a súlyos beteg embereknek is, abban a pillanatban nem tudtam másra gondolni. Csak ez járt a fejemben, így elfelejtettem a temetést – hangsúlyozta az atya.

Czombos József elmondta, hogy idős kora miatt már a nyáron kérelmezte a nyugdíjazását, azonban a környéken fennálló paphiány miatt segítő szándékkal még maradt egy időre. A szolgálata viszont egy hónap múlva véget ér.

– Nem így szeretnék elköszönni ettől a közösségtől.

Bízom abban, hogy az emberek nem ezen eset alapján ítélik majd meg a hosszú évek óta becsületesen végzett munkámat. Ugyanakkor szeretném, ha tudnák, hogy nem a történtek miatt távozom, hanem mert már idős vagyok és elfáradtam.