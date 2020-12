Élete legfájdalmasabb karácsonyát élte meg annak a körmendi mentőápolónak a barátnője, aki a koronavírus miatt veszítette el párját és két gyerekük édesapját.

A szerelmem volt és az is marad. Ezt mondta sírva a koronavírusban meghalt körmendi mentőápoló barátnője. Exkluzív interjút adott a TV2 Tényeknek, elmondta, hogy jövőre az évfordulójukon akartak összeházasodni. Beszélt a mentőápoló utolsó napjáról is. Két gyerekük volt, akikkel most egyedül maradt, bármilyen segítséget szívesen fogad a család.