Thylane Blondeau nevét szerte a világon ismerik, ugyanis 6 éves kora óta modellkedik, és őt kiáltották ki a világ legszebb kislányának.

Thylane tavasszal töltötte be a 19. életévét, és nem véletlen, hogy felnőttként is keresett modell, hiszen még mindig elképesztően gyönyörű. 2018-ban saját ruhamárkát is indított, amivel azóta is lelkesen foglalkozik.

Sokak szerint nagyon hasonlítanak egymásra Palvin Barbival, sőt, ezt talán ők is így gondolják, ugyanis Thylane egyszer egy közös szelfit posztolt Barbival, amihez azt írta, hogy olyanok, akár az ikertestvérek – írja a life.hu.