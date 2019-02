Felvette a harcot a szemetelőkkel: több száz zsák szemetet vitt el földjéről Zsolt

Kiszabadult a kereszt



A tanyavilágban hagyomány volt, hogy útszélekre, földhatárokra kő-, fa- vagy bádogkereszteket állítottak. Az út menti bozótos irtásakor itt is előkerült egy, azonban a Vidre-hídi kereszt elég leromlott állapotban van. László-Kókai Zsolt megfogadta, a terület rendbehozatalának végeztével helyreállíttatja a keresztet. Topsi Bálint, Csongrád plébánosa munkájára Isten áldását kérte.

Ha Szegedről autózunk Csongrád felé, jobbra ágazik le a Szegedi útról a Határ út. A kanyarban kereszt áll, ott vesztette életét autóbalesetben Nemere Zoltán olimpiai és világbajnok vívó. A főútról nézve fás, nádas rész takarja el a terepet a kíváncsi szemek elől, mondhatni ideális terület egy illegális hulladéklerakónak.A földdarabot László-Kókai Zsolt családja használja. Még a kárpótlás idején a fiatalember nagyapja kapta vissza a gyepet, teheneket tartottak rajta.– Emlékszem, még kisgyerekkoromban nagyapám föltett a Barkasra, mentünk tehenet fejni, itt ittam a friss tejet. Sokat jelent nekem ez a föld – vallja László-Kókai Zsolt.A Határ úton beljebb haladva van egy fóliatelep, amellett működött egy komposztáló. Oda kezdték hordani a környék illegális hulladékát. Ez szemet szúrt a felgyői polgárőröknek is, komolyabban figyelték a területet, ezért a szemetelők átszoktak László-Kókaiék földjének szélére.A fiatal gazdálkodó körülbelül egy éve szánta rá magát, hogy kitakarítja az ezüstfával, juharral és kökénnyel benőtt terepet, és elhordja a gyep szélénél összehordott hulladékot. A munka végeláthatatlannak tűnt, mert ahogy ő vitte el a szemetet, úgy hozták az „utánpótlást".– Elképzelhetetlen dolgokat hordtak ide az emberek, használt pelenkákat zsákszámra, ágymatracot, kályhacsövet, törött szélvédőt, építési törmeléket, de két hűtőt és három tévét is ki kellett szednem a fák közül. Egy hentes a nyesedékhúst hozta ide rendszeresen, abból vagy két mázsát takarítottam el. De az állattetemeket is ide dobálták. Több mint húsz elhullott kutyát és egyéb jószágot szedtem össze – mesélt az áldatlan állapotokról László-Kókai Zsolt.A fiatalember használatba vette a főút menti földdarabot is, csak hogy kiirthassa az elvadult fákat, és így beláthatóvá váljon a terep.A gazdálkodó a polgárőröket is kereste, akik jelezték, tudnak a problémáról. A föld nem túl szerencsés helyen van, a Határ út egyik oldala Csongrádhoz, a másik Felgyőhöz tartozik, szinte „senki földje", így mindkét település polgárőrei ritkábban járnak erre. A fiatal gazda maga is mindent megtesz a földje védelmében: magánterületet jelző és szemétlerakást tiltó táblákat fog kirakni, emellett pedig térfigyelő kamerákat állít fel.