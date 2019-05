Japánakác helyébe magyar kőrist hozott a demokrácia

A kivágott japánakácok helyett az úttest mellé magyar kőrisek kerültek a Csemegi Károly utcában. Fotó: Bakos András

Órákig ömlött rájuk az eső, mégis maradtak száraz foltok a törzsükön. Ez mindent elmond a csongrádi Csemegi Károly utcában lévő idős japánakácok lombjáról. Az út fölött a városközponttól a Tiszáig összeboruló koronájú fasor azonban már a múlté. Tavaly eredetileg meg akarták nyesni a fákat, aztán jó néhány törzsben olyan üregeket találtak, hogy azokat muszáj volt kivágni. Az idős fák eltávolítása mindenütt izgalmas közügy. Akik évtizedekig ugyanolyannak ismertek egy utcát, ragaszkodnak a megszokott képhez. Mások attól tartanak, hogy lezuhanó ág tesz kárt az autójukban. A biztonság az elsődleges szempont, a csongrádi önkormányzat azonban úgy döntött, az utcabeliek véleményét kikérve pótolják a kivágott fákat (2018. augusztus 1.: Hűvöst adtak, de veszélyessé váltak az idős fák Csongrádon). Akkor a fák nyeséséről, kivágásáról pozitív és neheztelő véleményt is hallottunk. Most csak jót. – Időben szóltak, mielőtt hozzáfogtak volna a nyeséshez, hogy mikor ne álljunk kinn az autóval – mondta az utca Tiszához közelebbi részén lakó fiatal férfi. Pozitív tapasztalatokról, korrekt eljárásról számolt be Török Gábor asztalos is.– Nem volt egyszerű munka, a közművezetékek miatt. Olyan döntés született az egyeztetés nyomán, hogy az úttest szélénél magasabbra növő fák lesznek, a járda mellett viszont kisebb lombúak, amelyeknek virágja van, termése nincs – számolt be Keller Istvánné. A megnyesett, de meghagyott japánakácokról azt mondta, csak a borostyán ne fojtsa meg őket. Ő is kivágatott a háza előtt egy olyan száraz fát, amelyet teljesen körbeszőtt az indás növény.A kivágottak helyett ültetett új facsemeték mindenütt erősek, elevenek. Dékány Laura főkertésztől tudjuk, hogy az út mellé magyar kőriseket ültettek, a járdához közeli, élénkvörös lombú fák pedig vérszilvák. – Ezeknek tavasszal rózsaszínű a virágjuk, a kőrisek lombja pedig ősszel narancsszínű. Így változnak a meghatározó színek az utcában – mondta a főkertész.