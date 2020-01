Negyven határon túli gyermeket gyógyítottak meg Szegeden

Szőcs Hanna, a 7 éves kézdivásárhelyi kislány gyógyításával zárult le kedden a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club Gift of Life (GOL) „Ajándékozz életet” programjának harmadik üteme. Hanna volt a negyvenedik olyan határon túli gyermek, akit a szegedi orvosok gyógyítottak meg.

Mint a keddi sajtótájékoztatón kiderült, a kislányon veleszületett nyitott szív katéteres zárást végeztek el a beavatkozás során. A sikeres műtétet Katona András, a II. Belgyógyászati Klinika orvosa végezte el, aki a GOL Program támogatásával az USA-ban ismerkedett meg ezzel az eljárással. A beavatkozás során közreműködött Hartyánszky István szívsebész is, aki korábban már Budapesten is részt vett a programban. Elmondta, jelentős fejlődésen, újításon ment keresztül a szívsebészeti szakma, többek közt ilyen új módszer az is, amivel Hannát operálták most meg, viszont ezt csak bizonyos esetekben lehet elvégezni.

Katona Mártától, a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ egyetemi tanárától megtudtuk, a programnak köszönhetően jutott el a kislány Szegedre, akinek szerencsére nem kellett felvágni a mellkasát az életmentéshez, ugyanis katéteres technikával segítettek rajta az orvosok.

Édesanyja elmondta, nem volt semmi előjele, tünete Hanna betegségének, viszont ha most nem végezték volna el rajta a műtétet, akkor komoly problémákkal kellett volna megküzdeniük. A kislány jól van, szerda reggel elhagyhatja a szegedi klinikát.