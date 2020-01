Negyven művésztől hetven alkotás látható

A mártélyi táj ezer arca elevenedik meg a vásárhelyi Alföld Galériában szombaton nyíló tárlaton. A február 16-ig látható kiállítás anyagát a tavaly nyári alkotótáborban készült képekből válogatta össze a zsűri.

Ma 15 órakor megnyílt a vásárhelyi Alföldi Galériában a tavalyi Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor beszámoló kiállítása, amelyet ismét – a régi hagyományt felelevenítve – Téli Tárlatnak neveznek. A rendezés alatt álló kiállítást csütörtökön mutatta be Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója, Mucsi Zoltán festőművész, a Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor vezetője és Képiró Ágnes, a közgyűjtemény művészettörténésze, a kiállítás kurátora Miklós Péter elmondta: negyven alkotótól hetven mű látható majd három teremben, és a kiállítás az egykori mártélyi Téli Tárlatok hangulatát és hagyományát kelti újra életre. Képiró Ágnes közölte: a mártélyi alkotótáborban született művek közül szakmai zsűri válogatta a kiállításra javasoltakat, majd újabb szelekción estek át, és így alakult ki a végleges „mezőny”.

– A mártélyi táj mellett – ami a helyszínen adja magát – megjelentek absztrakt alkotások is. A rendezésnél a tematikai harmóniára is törekedtünk. Azt is meg kell említeni, a Vásárhelyi Őszi Tárlaton részt vevő alkotók közül is többen jelen vannak, akárcsak a vásárhelyi művésztanárok – sorolta Képiró Ágnes. Mucsi Zoltán még kiemelte, két Munkácsy-díjas: Hézső Ferenc és Verebes György is résztvevője a Téli Tárlatnak.

– Örülünk az absztrakt művek megjelenésének, hogy nem csak klasszikus naturalista stílusú alkotásokat mutathatunk meg a közönségnek. Jó, ha minél szélesebb a paletta, a kifejezési mód – jelentette ki.

A kiállítás szombati megnyitóján köszöntőt mond Miklós Péter és Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere. A tárlatot Hézső Ferenc festőművész nyitja meg, a zenét Varga Erik és Vidovits Iván szolgáltatja.