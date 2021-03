Német katonáknak gyártanak ágyakat Makón

Három évvel ezelőtt németországi partnervállalata révén a makói Duocor Bt. is bekapcsolódott abba a kutató-fejlesztő munkába, amelynek eredményeként végül új ágyakat és egyéb bútorokat kezdhettek gyártani a német hadsereg számára. Jelenleg már ez a projekt adja az üzem termelésének tizedét.

– A makói gyár hosszú évek óta szállít kaszárnyabútorokat a Bundeswehrnek – tudtuk meg a mostani megrendelés hátteréről Gábor Zoltántól, a makói Duocor Bt. ügyvezető igazgatójától.

A német tulajdonú cég jó negyedszázada működik a Maros-parti városban és a legnagyobbak közé számít, jelenleg több mint 400 embert foglalkoztat. Ami az új megrendelést illeti, 4 évvel ezelőtt az akkori német védelmi miniszter, a jelenleg az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen döntött úgy, hogy fel kell újítani a német hadsereg bútorzatát. A cél az volt, hogy a katonák a laktanyákban otthonosabban érezzék magukat.

A német fejlesztési projektbe több vállalatot bevontak. A makói üzem a német partnercég révén kapott meghívást, mindenekelőtt azért, mert a cégcsoporton belül itt vannak jelen a bútorgyártáshoz szükséges fémipari technológiák.

A Makón kitalált új bútorokat többkörös kiválasztási folyamat, tesztek sorozata után vették fel a hadsereg repertoárjába.

Gábor Zoltán azt mondta: ez azt jelenti, hogy Makón dolgozó mérnökök, szakemberek adták hozzá szellemi munkájukat, tudásukat.

De ezzel még nem értek a munka végére: el kellett nyerniük a beszállítás jogát is. Ez is sikerült. Mindez azt jelenti, hogy a gyár termékskálájába mintegy 20 új terméket kellett beiktatni; ágyat, szekrényt, asztalt, széket, sőt fotelt is gyártaniuk kell a német hadseregnek. Az elmúlt évtizedek hozadéka, hogy az ehhez szükséges szakembergárda, a jól képzett dolgozók rendelkezésre állnak.

Gábor Zoltán azt mondta, idén összesen 25 ezer darab kaszárnyabútort kell leszállítaniuk. Az sem mindegy, hogy mikor: 3, egyenként 4 hetes szállítási ciklust jelöltek meg számukra. Ahhoz, hogy ehhez alkalmazkodni tudjanak, külön raktárkapacitást építettek ki, ahol az elkészült bútorokat tárolni tudják. Jelenleg a német hadsereg által megrendelt új bútorok legyártása köti le az üzem termelőkapacitásának több mint 10 százalékát.

Érdekesség, hogy vannak a német haderőtől régebbről maradt megrendeléseik is, amelyek ugyancsak adnak munkát.

A teljes árbevételük mintegy felét adja most az, amit a Bundeswehr fizet ezekért – összegzett Gábor Zoltán. Közben persze termelnek mást is. Az alaptevékenységük az iskolabútor-gyártás, de például betegágyakat is készítenek, egy dán cégnek meg takarítógép-alvázakat. Főleg Nyugat-Európa számára termelnek, de azt lehet mondani, az egész világon ott vannak a termékeik.