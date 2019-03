A WHO szerint fel kell készülni a következő világméretű influenzajárványra

Elkerülhetetlen a következő influenzajárvány, ezért fel kell készülni a lehetséges következményekre, s nem szabad alábecsülni a kockázatokat - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője hétfőn a vírusos megbetegedés esetleges világméretű kitörésének megakadályozásáról szóló globális tervet ismertetve.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kijelentette: az influenzajárvány esetében nem az a kérdés, hogy lesz-e, hanem, hogy mikor.



"A világméretű influenzajárvány veszélye folyton fennáll" - húzta alá Tedrosz.



"Ébernek és felkészültnek kell lennünk, mert egy nagyszabású influenzajárvány által okozott kár túlszárnyalja a megelőzés költségeit" - fogalmazott a WHO vezetője.



A legutóbbi világméretű járványt az A típusú influenzavírus H1N1 altípusa váltotta ki 2009-2010-ben. A témában készült tanulmányok megállapítása szerint az első évben a világ lakosságának ötöde megfertőződött, miközben a halálozási arány 0,02 százalék volt. A 2009-10-es H1N1-kitörés világszerte mintegy félmillió áldozatot követelt.



Az egészségügyi szakértők legnagyobb félelme az, hogy a vírus egy halálos törzse az állatról emberre is képes átterjedni, majd olyan mutációt létrehozni, amely cseppfertőzéssel könnyen terjed emberről emberre.



Az influenza folyton változó vírustörzsei évente egymilliárd embert fertőznek meg világszerte, ebből 3-5 millió eset súlyos lefolyású. Évente mintegy 650 ezer ember életét követeli a vírus légúti szövődmények miatt.