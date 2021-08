40-en túl jön a felismerés: kevesebbnek érzi magát, mint ahány éves valójában

Bár egy negyvenes nő lélekben sokszor még fiatal, a külvilág ebben a korban már nem minden esetben kezeli annak. Elindul tehát egy jelentős változás, amelynek része az öltözködés átalakulása is. Ami ugyanis a tiniknek jól áll, visszásan hathat egy érett nőn. Stylistot kérdeztünk a tipikus divatbakikról és arról, mi áll jól az ilyen korú nőknek.

Ezt ne hagyja ki! Deutsch Tamás: a DK a történelmi traumák elszenvedőit csapja arcon

Minden nő életében eljön az a pillanat, amikor úgy érzi: visszafordíthatatlanul elkezdett öregedni. Például akkor, amikor már a huszonévesek is automatikusan magázva köszönnek neki, vagy szétnézve a munkahelyén már többen vannak körülötte azok, akik még a homokozóban játszottak, netán meg sem születtek, amikor ő már dolgozott. Sokak számára a 40 éves születésnap a határvonal: lelkileg talán ez az évforduló viseli meg őket először igazán.

Ugyanakkor egy 40-es évei elején járó nő gyakran még rendkívül fiatalos: sokuk kifejezetten csinos, aktív életet él, és életmódja sem változott jelentősen a korábbiakhoz képest.

Nem ritka tehát, hogy nagy pofonként élik meg, amikor tudatosul bennük, hogy valahogy észrevétlenül ro­­hant el mellettük az idő, és a külvilág számára már nem azok a bohó, fiatal felnőttek, aminek egyébként még mindig érzik magukat.

Kinek az anyukája ez a nő?

Gévai Juli rendszeresen vendégeskedik a Balázsék című reggeli rádióműsorban. Itt mesélte el nemrégiben, hogy egyre több élethelyzetben ismeri fel: miközben lélekben még mindig fiatal, mások már nem minden esetben tekintik annak.

A Kölyökidő egykori szereplője elmúlt 41 éves, és mint magyarázta, most szembesül olyan szituációkkal, amelyek rávilágítanak számára arra, hogy el kell fogadnia: van, amiből kezd kiöregedni. Példaként említett egy bulit, ahol kicsit becsiccsentve a táncparketten odaverődött egy társasághoz. Míg a húszas éveiben ilyen helyzetben örömmel fogadták, most furcsán méregették a fiatalok, vajon kinek az anyukája teszi-veszi magát? Ennél is jobb példa volt azonban az öltözködés. Mint mesélte, amikor szezon elején elővette a nyári ruháit, elérte a felismerés: már nem vesz fel szívesen minden darabot, amiben pár éve még csinosnak érezte magát.

Vonzó még lehet

Ringler Ágnes stylist a témában Coco Chanelt idézte, aki szerint 40 évesen már senki nem fiatal, de vonzó ettől még maradhat.

– Valóban nem attól leszünk fiatalok, hogy 20 évesekre való ruhákat hordunk, ez a legtöbb esetben inkább visszásan tud elsülni. Ebben az életkorban már nem a divatot kell követni, hanem megtalálni azt a stílust, amiben jól érezzük magunkat, és azt lehet feldobni egy-két aktuális, hozzánk illő darabbal

– foglalta össze a 40-es nők öltözködési szabályait a szakember.

Ringler Ágnes kiemelte, az ilyen korú nők általában már tudják, mi áll jól nekik, mit érdemes a testükön hangsúlyozni vagy éppen eltakarni.

– Aki nem biztos a dolgában, természetesen kérheti szakember segítségét is, hiszen egy szín-vagy stílustanácsadás után valószínűleg sokkal magabiztosabban nyúl majd egy-egy ruhadarabhoz. Ha pedig si­kerül úgy felöltözni, hogy jól érezze magát a bőrében, ez a magabiztosság majd látszik is rajta, amely már önmagában is fiatalossá teszi a megjelenését

– fogalmazott.

Mit lehet és mit nem?

Természetesen vannak bizonyos öltözködési alapszabályok, amelyeket mindenkinek érdemes betartania. A stylist szerint például a miniszoknya 40 éves kor felett már akkor sem jó választás, ha a divat e téren megengedő. Az ujjatlan vagy spagettipántos felsők szintén kerülendők, hiszen a kort a kar állapota mutatja legelőször.

– A túl bő és a túl szűk ruhák sem állnak jól egy ilyen korú nőnek, ahogyan a nagy minták és a fekete szín sem. Sőt: bizonyos kor felett már a pirossal is csínján kell bánni. De mellőzendő a fodros szoknya és a platformcipő is, és a csípőnadrág sincs már ebben a korban jótékony hatással a derékvonalunkra

– sorolta a legnagyobb divathibákat a szak­­ember.

Mielőtt bárki kétségbeesne, hogy akkor egyáltalán mit le­­het felvenni egy negyvenes nőnek, Ringler Ágnes megnyugtatott: rengeteg lehetőség áll még így is rendelkezésre.

– Az ingruha például kifejezetten az a darab, ami minden testalkaton jól mutat, de az átlapolós vagy a mell alatt elvágott és onnan bővülő fazonok is jó választás lehetnek. A fő szabály, hogy a ruha lazán kövesse a test vonalát, így se nem tapad rá, se nem kövérít. A dekoltázst is meg le­­het mutatni ízlésesen, nem kell nyakig begombolkozni. Nadrágban a klasszikus fazon javasolt, boka fölé érő hosszal, farmerből pedig a sötétkék szín. És persze nagyon fontos a kényelmes, jó méretű és formájú fehérnemű is, ami nem hangsúlyozza a nemkívánatos hurkákat sem. A szakember ki­­emelte, a negyvenes nők öltözékét számtalan kiegészítővel lehet stílusosabbá, egyedibbé tenni: kendőkkel, minőségi tás­­kával vagy éppen napszemüveggel. Ebben az életkorban már kifejezetten ajánlott színesen öltözködni, természetesen az ízlésesség határain belül. De nagy divat a monokróm stílus is, amely ugyanazon szín más-más árnyalatait vonultatja fel a különböző ruhadaraboknál.

Kell néhány alapdarab

És hogy mindez hol vásárolható meg? Nos, talán ez jelenti a legnagyobb kihívást. A fast fashion üzletek ugyanis elsősorban a fiatalok számára kí­nálnak lehetőséget, az online rendelés pedig meglehetősen rizikós, hiszen a 40-en túliak többsége már nem tartozik abba a korosztályba, akinek minden jól áll, vagyis muszáj felpróbálni mindent vásárlás előtt.

Természetesen megoldás lehet néhány ruha varratása is, amely biztos, hogy mé­retre készül, mivel azonban sokan ezt nem engedhetik meg ma­guknak, érdemes néhány alapdarabot beszerezni, amelyek jól kombinálhatók, és esetleg rászánni egy nagyobb összeget néhány minőségi ruhadarabra is. Ezt követően pedig nyitott szemmel járni, és ha belebotlunk valamibe, ami igazán jól áll rajtunk, azzal bővíteni tovább gardróbunkat.