A hósárkány beelőzte a kisangyalt – Fotók

És azt ismerik, hogy a kéményseprő, a matróz és a karácsonyi manó elmennek a futóversenyre?

Nem lepődünk meg azon, ha nem, hiszen ez nem vicc, hanem nagyon is komoly, vagyis nagyon komolyan komolytalan. 2019-ben is a bolondos futammal „fűszerezett” Síppal, dobbal… óévbúcsúztató futóverseny zárta az évet a Sporttelepen, ahol a téli futóruhák között szép számmal bukkantak fel a mókás jelmezek. A tizenegyedik alkalommal megszervezett évzáró futáson a szokásos három táv közül választhattak a résztvevők, a leghosszabb táv hét kilométer volt, az óvódásoknak kiírt „Tipp-topp” futamon négyszáz méter, a családoknak meghirdetett „Kézenfogva” futamon pedig valamivel több mint másfél kilométer várt az indulókra. A sportos kedvű csongrádiak ezen alkalommal is megmutatták, hogy a csípős hideg nem veheti el a kedvüket egy kis testmozgással egybekötött mókázástól, csaknem ötvenen álltak rajthoz a távokon.

A legnagyobb sikert természetesen a jelmezes futók aratták, volt, aki angyalkának, hófehér sárkánynak vagy matróznak öltözött, de találkoztunk kéményseprővel, manóval és cicával is, hogy az óriási szívecskés napszemüveges kocogókról ne is beszéljünk.

Mint a szervezőtől, Gergely Ildikótól megtudtuk, minden befutó fáradozását éremmel jutalmazták, de röpködtek a különdíjak a legötletesebb jelmezért és a legfiatalabb és a legfittebb futónak is. Arra szinte mérget vehetünk, hogy a városban idén is várják majd az óévbúcsúztató futást és megvan az utánpótlás is, hiszen a legkisebb résztvevők még nem is saját lábukon teljesítették a távot: egy kétéves ikerpárral szüleik babakocsival futották le a családi futamot.