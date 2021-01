A madáretetés öt szabálya

Ezt az öt fontos szabályt érdemes tudnia mindenkinek, még azoknak is, akik ritkán etetik a madarakat.

A madarak téli ellátása létfontosságú, azonban nem mindegy mikor és hogyan avatkozik be az ember a természet rendjébe. A Magyar Mdártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján megtalálhatók részletesen is a madáretetés szabályai, a legfontosabbakat összegyűjtöttük itt.

1. Folyamatosság

Ha csináljuk, csináljuk rendesen! Ez az egyik legfurcsább szabály, hiszen a kevésbé felelősségtudatos személyeknek azonnal a kedvét szegheti, de itt nem is az ember a lényeg. Aki hirtelen felindulásból egyszeri madáretetésre adná a fejét, hogy ennyivel hozzájáruljon a madarak ellátáshoz, az inkább ne tegye. A madarak könnyedén hozzászoknak a helyhez, ahol élelmet találnak, de ha fagypont alá esik a hőmérséklet, s a madár túlélve az éjszakát elindul élelmet keresni szokásos helyén, ám ott nem talál, akkor nem biztos, hogy marad elég energiája felkutatni más helyet. Ha szeretnénk felhagyni az etetéssel, érdemes fokozatosan csinálni, ebből a madár érzékeli, hogy nap mint nap fogy az eleség, és nagyobb területen keres majd élelmet.

2. A drágább nem jobb

A madáretetés lehet pénztárcabarát is. A madarak szeretik a diót, mogyorót, pisztáciát is, ám egyáltalán nem kell vagyonokat költeni az élelmükre, az egyszerűbb, olcsóbb olajos magvak, mint a napraforgó is tökéletesen megfelel e célra.

3. Nincs szükség ízesítésre

Bár mi, emberek szeretjük az ízesített dolgokat, a sózott magvakat, ez a madarkra nem vonatkozik. A popcorn, a chips vagy az olajba áztatott kenyér pedig káros a számukra.

4. Ne etessük a vízimadarakat!

Az elmúlt években többször is felbukkannak szakemberek a médiában, akik arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy ne etessék a vízimadarakat. Ennek több oka is van. A legfontosabb mégis az, hogy a vízimadarak az etetéstől ellustulnak és a vonulási viselkedésüket is elhagyják. A kenyér pedig nem tartalmazza a szükséges tápértéket, megbetegdhetnek, sőt hosszú távon el is pusztulhatnak.

5. Takarítás

A madáretetők tisztántartása szintén nagyon fontos. A magvaknál arra kell figyelni, hogy legyen elegendő utánpótlás, ne essünk abba a hibába, hogy maghéjjal legyen teli az etető. Az élelem mellett edig fontos ivóvízről is gondoskodni a számukra.