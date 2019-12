Egy doboznyi szeretet Székkutason

A Székkutasi Olvasókör már hetedik alkalommal szervezi meg a karácsonyi adománygyűjtő akciót, amelynek keretében egészen december 16-áig várják a felajánlásokat a községi könyvtárba. A dobozokat a rászoruló gyerekek szüleihez juttatják el.

„Egy angyalnak nincs neve, de bármely órában előfordulhat, hogy a Te nevedet viseli” – ez a mottója a székkutasi „Egy doboznyi szeretet” elnevezésű akciónak.

A községi könyvtár és a Székkutasi Olvasókör már hetedik alkalommal szervezi meg a karácsonyi adománygyűjtő akcióját.

Azt kérik, hogy akinek lehetősége van, segítsen a településen lakó, nehéz helyzetben élő családok gyerekein. Helyezzenek egy dobozba gyermekjátékokat, így például kisautókat, labdákat, babákat, plüssállatokat, gyermekruhákat, a többi között sálakat, sapkákat, kesztyűket és pólókat várnak. Különböző apróságoknak is örülnek a szervezők, például könyveket, tollakat, ceruzákat, kifestőket is várnak a tartós élelmiszerek mellett. Ez utóbbi termékkategóriában szívesen fogadnak kekszet, csokoládét, aszalt gyümölcsöt és karácsonyi édességeket is.

Azt is kérik a szervezők, hogy minden adományozó írja rá a dobozra, hogy az ajándékot milyen nemű és korú gyermeknek szánták. Az adományozók a hagyomány szerint néhány kedves mondatot is rejtenek a dobozba.

Azt is kérik, csak olyan ajándékok kerüljenek a dobozokba, amiket a saját gyerekeiknek, unokáiknak is jó szívvel odaadnának.

Az adományokat a községi könyvtárba várják december 16-áig. Az azokból összeállított dobozokat székkutasi rászoruló gyerekek szüleihez juttatják el az olvasókör tagjai, hogy szebb, emlékezetesebb legyen a karácsonyuk.