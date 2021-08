Erdélyben tanult hímezni Pál – Fotók

Férfi létére különleges szenvedélye van a makói Gulácsi Pálnak: hímez – asztalterítőket, sőt falvédőket is. A mesterfogásokat szülőföldjén, Erdélyben tanulta meg nőrokonaitól gyermekkorában, legszebb munkáit pedig most a városi könyvtárban állította ki.

– Ez engem megnyugtat, valóságos relaxáció – mondta a makói Gulácsi Pál, amikor arról kérdeztük, miért választott egy ilyen különleges hobbit magának. Mint mesélte, Erdélyben, Gyergyóújfaluban született, és már gyermekkorában érdekelte, miképp készülnek a hímzett, virágmintás terítők. Ottani nőrokonaitól sajátította el a mesterfogásokat, és mindmáig csinálja – már nyugdíjas, 65 esztendős, és amikor felhívtuk, hogy meséljen az alkotásairól, akkor is épp ezzel foglalkozott.

Aktív éveiben egyébként a szegedi szalámigyárban dolgozott, nehéz fizikai munkát végzett.

Mint mondta, össze sem tudja számolni, hány órányi munkája van egy-egy nagyobb, nehezebb hímzésben.

Az utóbbi években mintegy félszáz került ki a kezei közül, és becslése szerint az a néhány darab, amit elhozott a könyvtárba, együtt legalább százezres értéket képvisel.

Eladni azonban egyiket sem szándékozik, csak ajándékba adott belőlük néhányat.

-Ehhez mindenek­előtt türelem kell, no meg jó szem és kézügyesség – avatott be a nem mindennapi hobbi titkába bennünket. Most arra készül, hogy legszebb darabjaiból a fővárosban is kiállít majd néhányat. A Makón közönség elé tárt munkák ezen a héten tekinthetők meg.

Gulácsi Pál alkotásai közül a legérdekesebbek talán a falvédők. Ilyeneket manapság már jóformán csak múzeumban lehet látni, ő azonban hagyománytiszteletből, no meg mert szép gyermekkori emlékeket idéz föl benne, továbbra is hímez ilyeneket. Most egy különleges darabon gondolkozik: egy olyan falvédőt szeretne kihímezni, ami az úrvacsorát ábrázolja a 12 apostollal. Szívesen megtanulná a szőnyegszövés fortélyait is. És – mint elárulta – éppen ötven esztendeje hímez.