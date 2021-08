Grósz Károlyné a testi-lelki őrangyal

A jó védőnőnek nagyon jó empátiával, kommunikációs készséggel és problémamegoldó készséggel kell rendelkeznie – véli Grósz Károlyné, a Deák-gimnázium védőnője, aki megyénkben elsőként kapta meg az Év védőnője elismerést. A díj kapcsán kérdeztük a szakembert, aki a koronavírus elleni védekezésből is jelentősen kivette a részét.

„Egyértelmű volt, hogy az iskolánk védőnőjénél, Grósz Károlynénál nem létezhet alkalmasabb személy az Év védőnője kitüntető címre” – így vélik a szegedi Deák Ferenc Gimnázium pedagógusai és diákjai, ezért felterjesztették a Magyar Védőnők Egyesületéhez elismerése mindenki Ági nénijét, aki a Nagyváros kategóriában kapta meg a díjat a közelmúltban. Az Év védőnője címet 11 éve adják, át, azonban Csongrád-Csanád megyében eddig még egyetlen szakember sem vehette át.

32 éve védőnő, 22 éve az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ szakembere, azon belül pedig a Deák mentálhigié­nés iskolai védőnője.

– Mindenképp segítő szakmában szerettem volna elhelyezkedni. Gyermekorvos szerettem volna lenni, azonban a középiskolai barátnőm édesanyja védőnő volt, és amikor megismertem ezt a hivatást, megtetszett, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a pályát szeretném. Egyáltalán nem bántam meg a döntést. Később elvégeztem a mentálhigiénés képzést, ami segítette a munkámat kiteljesedni, így tényleg megtaláltam a kamaszokhoz vezető utat – mondta el lapunknak.

Grósz Károlyné a kezdetek óta iskolai védőnőként dolgozik, a kamaszodó diákokkal foglalkozik nap mint nap. Szerinte egyáltalán nem nehéz bánni ezzel a korosztállyal, úgy véli, hogy ez a díj a gyerekekről és a velük végzett munkáról szól.

– A legkisebb örömükkel is megkeresnek, például hogy elmeséljék azt, hogy összejöttek valakivel. Persze a bánatukkal is hozzám fordulnak, ha éppen kiborultak, éjjel nem tudtak aludni vagy összevesztek a szüleikkel. Szerencsére a szülők is elfogadták azt, hogy egy „pótmama” vagyok, hiszen a hét minden napján, reggel héttől délután háromig elérhetnek. Sőt, a felnőttek is megkeresnek a problémáikkal, például azért, hogy segítsen megnyitni azokat a zárt ajtókat, amelyeket tapasztalnak a gyermeküknél – avatott be az aranyszívű védőnő.

A diákok és a pedagógusok szerint legyen szó rosszullétről, lelki eredetű problémákról vagy oktatási, felvilágosító tevékenységről, Ági nénire mindig lehet számítani, akinek a baleseti szimulációs vetélkedői is utánozhatatlanok. A felterjesztésben az iskola tyúkanyójának nevezték, mert nyitott szemmel jár, és mindig pont ott van, ahol szükség van rá. Így volt ez a koronavírus elleni védekezés alatt is, hiszen az egyetem munkatársaként dolgozott az intenzív osztályon és az oltóponton is, miközben a fiatalokat online segítette, szükség esetén személyesen találkozott velük.

Grósz Károlyné szerint a jó védőnőnek nagyon jó empátiá­val, kommunikációs és problémamegoldó készséggel kell rendelkeznie.

– A legfontosabb az, hogy elhivatottságot kell érezni ez iránt a pálya iránt. Én azt gondolom, hogy a kollégáim nagy része ezért van még a pályán – tette hozzá Ági néni, aki abban bízik, hogy majd a nyugdíjas évei alatt is ilyen lendülettel tudja segíteni a diákokat és a pedagógusokat.