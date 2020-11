Így válassz magadnak autószervízt!

Ha megkérdezik, mi alapján választottad a kocsidnak az autószervízt, valószínűleg a három legfontosabb ez lesz: az ára, a közelsége és csak mert ez volt nyitva. Ennél azonban több kell egy jó autószervízhez.

A Forbes egy friss kutatása szerint, ha átlag magyar vagy és az agglomerációból autóval ingázol munkába, évente akár 22 napot is eltöltesz az úton. Ez alatt az idő alatt az éberséged mellett az

autód jó állapota az, ami gondoskodik arról, hogy épségben hazaérj a családhoz minden este. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy találsz-e egy olyan megbízható autószervízt, mint a Kwikfit, hogy megfelelő módon karban tartsa a kocsidat.

A legtöbben az ár, vagy a közelsége miatt döntenek egy autószervíz mellett, de még többen csak random választják, ami éppen elérhető, pedig van ennél három fontosabb dolog, ami alapján érdemes dönteni és hosszútávú kapcsolatot kialakítani egy adott szervízzel.

Felszereltség, felkészültség

Az apróságokat a kis autószerelő műhelyekben is meg tudják oldani, vagy egy olajcserére, gyertyacserére a legtöbb férj rávehető, de ha már komolyabb gondok vannak, akkor a kis műhelyekből is csak tovább küldenek. Éppen ezért érdemes inkább elsőre olyan autószervízzel kezdeni, aminek megvan a megfelelő felszereltsége és felkészültsége arra is, ha komolyabb mérést és javítást kell csinálni.

Elérhetőség

Nem sokat érsz az autószerelővel, ha az utca végén van, de négykor bezár és hétvégén nem dolgozik. Fontos szempont, hogy az autószervíz elérhető helyen legyen és sokáig nyitva tartson. Emellett fontos az is, hogy legyen egy olyan telefonszám, amit felvesznek, bármikor hívod is. Egy megbízható autószervíz sok fejfájástól tud megszabadítani, ha este és hétvégén is elérhető. Ezt az egy szerelős kis műhelyek nem nagyon tudják garantálni, ezért érdemesebb inkább olyan autószervíz hálózathoz fordulni, ahol van erre elegendő ember.

Kényelmi szolgáltatások

A hosszútávú bizalmi kapcsolat mellett az is fontos, hogy komplex szolgáltatást tudjon nyújtani az autószervíz. Ilyen lehet például a műszaki vizsga teljes körű kezelése, ahol csak a kocsit és a papírokat kell leadnod, minden mást intéznek. De a nagy autószervizek akár azt is bevállalják, hogy elmennek az autódért, átnézik, szükség szerint elvégzik a javításokat, aztán visszaviszik házhoz az elkészült járművet. Rengeteg időt és fejfájást, vagy akár taxi költséget tudnak ezzel megspórolni – és ezt a Kwikfit például akár ingyen is vállalja.

(PR)