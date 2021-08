Javában tart az uborkaszezon

Jó az idő a kovászolni való uborkának, van is belőle bőven, a jellemző ára 300-400 forint kilónként. Egy petőfitelepi konyhakertben annyi terem, hogy eladásra is jut belőle, nincs gond az értékesítéssel, ahogy megnő, már szedik és viszik is.

A hétvégén az egyik közösségi oldal helyi csoportjába tette fel Vigh Károlyné lánya, hogy édesanyja szép kovászolni való uborkát kínál a Pápai utcában. Ez így is van, mostanában azon­­ban már nem teszi ki a ház elé a leszedett terméket, telefonálnak, becsöngetnek a közelben lakók, az ismerősök, elfogy így is. Kedd reggel is éppen rendelésre szedett egy kisebb vödörrel.

– Fürtös fajta, 300 forintért adom kilóját. Ismerem nagyon jól, pedig már legalább 10 éve nem vettünk uborkavetőmagot a gazdaboltban. Az biztosan valami keresztezett, ez pedig igazi ősmag. A legszebbeket hagyom meg szaporításra, de van úgy, hogy elbújik valamelyik, s mire megtalálom, az már csak magnak jó – beszélt a nem feltétlenül kertészeti tankönyvekbe illő termesztéstechnológiáról.

Megtudtuk, ez már másodvetés, a fejes saláta helyére került, és egészen októberig mindig van uborkája. Nem folyton ter­­mő, hanem ha valahol már „vége”, vet egy-két újabb sort, akár még augusztus közepén is. Nagyon örült az utóbbi napok esőzésének, így megspórolhatott néhány locsolást.

Fotó: Frank Yvette

Nemcsak termeli, kovászolja is az uborkát, hordóban és üvegben is. Az utóbbiból éppen volt egy mutatóban a kerti asztalon. – Csak azt teszem bele, amit édesanyám is használt hosszú évtizedeken keresztül. Kapor, szőlőlevél, só, víz és a mórahalmi kovászos cipó. Utóbbiból heti kétszer amúgy is vásárolok, és tökéletes az uborkához.

A tarjáni kispiacon a sor elején két egymással szemben áruló úr is kínált uborkát, egyikük a salátának való nagyobbat 250-ért, a kovászolni vagy savanyítani való kisebbet 400 forintért adta kilónként. Az utóbbi, körülbelül hasonló mi­­nőségben a Budapesti körúti zöldségesnél 458 forintba került, mellette magyar kígyó­uborkát is kínáltak 600 forintért. Hiába van szezon, a multik szórólapjait átfutva csak egynél találtunk uborkát – készleten persze mindenütt van –, az eredetileg 499 forintos árut 36 százalékos engedménnyel, 319-ért kínálták.

– A hajtatott uborkánál a ter­­mőterület és a termésmennyi­ség is stagnált. A pandémia azonban itt is hatott, a járvány kitörésének idején az uborka piaca szintén megtorpant, ami a tavaszi, fűtött állományok ér­­tékesítési áraira nyomta rá a bélyegét. A nyári időszakra – vagyis mire a hideg hajtatott kultúrák szedése elkezdődött – az árak normalizálódtak, ezt követően az elmúlt évek átlag­árai voltak jellemzőek a szezon végéig – értékelte a tavalyi évet Apáti Ferenc, a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Végleges adatot csak 2019-re találtunk a KSH-nál: 656 hektárról 26,7 ezer tonnát takarítottak be, a felvásárlási átlagár 192, a termelői-piaci 390 forint volt tavalyelőtt.