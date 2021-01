Viszlát a szemüveg párásodásának – itt a megoldás!

Környezetbarát és bármelyik maszkra felszerelhető az a kis híd, ami meggátolja, hogy bepárásodjon a szemüveg. A szegedi Partiscum Csillagászati Egyesület fejlesztette ki, a gyártásról és használatáról az elnök beszélt lapunknak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Hónapok óta hazánkban is ezrek küzdenek a szemüveg és maszk kombó által okozott párásodás nehézségeivel.

A szegedi Partiscum Csillagászati Egyesület azonban megtalálta a megoldást, amivel búcsút inthetnek a látásukban korlátozottak a lencsék párásodásának, ugyanis megterveztek és

már javában gyártanak egy olyan kis apró, 390 forintos eszközt, ami a maszkra akasztva és az orrnyeregre helyezve meggátolja a kifújt levegő felfelé jutását.

Segíteni akartak

– Én magam is szemüveges vagyok, így tapasztaltam, hogy milyen nehéz szemüveggel élni a járványhelyzetben. Ezért is kezdtem el azon gondolkozni, hogy milyen módszerrel lehetne a párásodást kivédeni. Mivel az egyesülettel jelenleg nem tudjuk az iskolákat járni a mobil planetáriummal, kellett valami, ami által a működésünk továbbra is biz­tosított. Így megterveztük ezt a párásodást gátló eszközt, 3D nyomtatókat vásároltunk, és elkezdődött a gyártás – magyarázta Illés Ti­­bor, az egyesület elnöke, miközben a maszkjára helyezte a kis hidat.

Egyre nagyobb kereslet

– Először egy jóval nagyobb méretű keretet készítettünk, aztán továbbgondoltuk, és vé­­konyítottunk rajta, de teljes mértékben azzal sem voltunk elégedettek, ezért fejlesztettük ki ezt a kis méretű verziót, ami igen hatékonynak bizonyult – tette hozzá.

Kiderült, másfél óra alatt négy darab páramentesítő ké­­szül, a kereslet rá viszont egyre nagyobb, ezért a jelenlegi két darab nyomtató mellé újabb kettőt vásárolnak, hogy még többet tudjanak gyártani. Szinte nem is lehet észrevenni, hogy valakinek a maszk alatt egy ilyen hidacska van, ráadásul a több tucat színű mellett átlátszót is nyomtatnak, ami még annyira sem látszik.

Természetbarát párásodás

Illés Tibor elmondta, bármelyik maszkra rátehető a páramentesítő, ráadásul természetbarát is, ugyanis polylactic savból, vagyis

biológiai úton lebomló, hőre lágyuló műanyagból ké­szül, amit növényekből állítanak elő, például rizsből, búzából és kukoricából.

A gyártáshoz szükséges energiát pedig napelem biztosítja. Idézőjelesen klinikailag is tesztelt a termék, ugyanis Tibor felesége a szegedi Covid-osztályon dolgozik, ahol ő is és kollégái is naponta használják az egyesület gyártmányát, amiről bővebben a közösségi oldalakon lehet információt kap­ni, valamint az egyesületi elnöktől telefonon, a 30/383-0374-es számon, illetve a [email protected] címen.