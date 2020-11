Ne csak a gyerek legyen találékony

A generációk közötti digitális szakadék csökkentésében, a médiahasználat miatti családi konfliktusok megoldásában is segíthet a Digitális Médiaműveltség Szülőknek képzés, amelyet már Mártélyon is meghirdettek.

„A digitális technológia sok szempontból megkönnyítette az életünket. A gyereknevelés nem tartozik ezek közé” – vallotta James P. Steyer médiakutató és aktivista, aki maga is négygyermekes családapaként jól tudja, mennyire igaz ez. A gyorsan változó médiakörnyezet, a hiányzó minták miatt folyamatosan mélyülhet a generációs szakadék. – A következetes szabályozás mellett elengedhetetlen a szülői rugalmasság – mondta korábban Fodor Boglárka mentális egészségfejlesztő pszichológus az EVP-EFI mentális egészségfejlesztési programjának Szülői szemmel című, a gyermeknevelésről szóló programsorozata interaktív előadásában. Ahogy a szakemberek is hangsúlyozzák: pusztán a tiltás nem vezet eredményre, a szülők sem zárkózhatnak el, és a gyerekeiket sem zárhatják el teljesen a digitális világtól. Lépéseket kell tenni a tudatos használata felé. Különösen, hogy példamutatás nélkül a legszigorúbb szabályok is eredménytelenek: hiába tiltja a szülő az ebédlőasztalnál a telefonozást, ha ő maga sem tartja magát ehhez.

Kreativitás és kíváncsiság

A digitális médiakörnyezet krea­tivitást, türelmet, kíváncsiságot, és találékonyságot követel a szülőktől – fogalmazza meg a Televele Médiapedagógiai Egyesület a Digitális Médiaműveltség Szülőknek elnevezésű képzési kézikönyvében, elismerve, hogy a digitális technika nem könnyíti meg a gyermeknevelést, de a feladat korántsem megoldhatatlan. Hangsúlyozzák a védelmet biztosító kiszámítható keretet, a szabályokat; kialakítva a gyerekek önálló mozgásterét az online világban. Míg a kicsikkel érdemes megvitatni a korlátozások szükségességét, vagy, hogy mi indokolja a szűrőprogramokat, a nagyobbakkal inkább a közösen kialakított szabályrendszer vezethet eredményre. További hangsúlyos pont a családon belüli folyamatos párbeszéd a látott tartalmakról, segítve az online élmények feldolgozását. A közös eszközhasználat is csökkentheti a generációs szakadékot.

Mentorok támogatásával

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia keretében működő Digitális Médiaműveltség Szülőknek program pedig egy olyan képzéssorozat, amely tizenegy különböző témakörben kínál interaktív, gyakorlatias tanfolyamot szülőknek, nagyszülőknek. A képzés a Digitális Jólét Program Pontok mentorainak munkájára épül, akik a helyi közösségekben segítik a szülőket. Jelenleg 175 képzett mentor eddig mintegy 4000 családot ért el programjaival.

Mártély is csatlakozna

Az online jelenlét és testképzavar, az online zaklatás, illetve az internetfüggőségek témáira fókuszálva Mártélyon is meghirdették a programot, amelynek célja, hogy segítsenek megvédeni a gyermekeket, fiatalokat az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint felkészítsék a gyermekeket, szüleiket, és tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra. A tanfolyam tíz fővel indulhat el, és a település könyvtárában várják a jelentkezéseket az ingyenes képzésre.