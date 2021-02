Remek ötletek külföldről farsangra, ha már unjuk a szalagos fánkot

Idén elmaradnak a hangos farsangi mulatságok a járványhelyzet miatt, azonban ennek ellenére az otthonainkba csempészhetünk farsangi hangulatot díszekkel és persze ízletes ételekkel. A jellegzetes fogások is hozzákapcsolódnak ugyanis ehhez a karneváli időszakhoz. Persze legtöbbünknek egyből a szalagos fánk jut ilyenkor az eszébe, azonban más országokban igazán különleges ételeket készítenek ilyenkor. Mutatunk néhány receptet, ami jól jöhet, pláne akkor, ha már unjuk a hagyományos fánkot.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Valószínű, hogy nem írunk meglepőt azzal, hogy az olaszok egy rakat tésztával ünneplik a farsangot, ami mellé street food párosul a velencei karneválon. Így bőségesen bevásárolhat az utcákat járva a ropogós, olajban sült tengeri herkentyűk mellett az aranciniből is, ami egy helyi specialitás. Igazából erre használják fel a megmaradt, összeállt, megszilárdult rizottót, amiből golyókat formáznak, és azokat bepanírozva forró olajban sütik ki. Az arancini jelentése narancsocska, ami nem véletlen, hi­­szen ha a golyókat egymásra pakoljuk, akkor úgy néznek ki, mint egy kupac narancs.

Az arancini hozzávalói: 2 fej hagyma, 2 gerezd fokhagy­­ma, 30 dkg rizottórizs, 10 dkg vaj, olívaolaj, só, bors, 1 liter zöldségalaplé, 1 dl fehérbor, 2 csomag mini mozzarella.

Elkészítése: a hagymát össze­­­­vágjuk, kevés olívaolajon megdinszteljük, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a rizst, megpirítjuk, felöntjük 1 deci fehérborral, ha elpárolgott a leve, akkor folyamatosan, adagonként hozzáadjuk a zöldség­alaplevet, és a rizst krémesre, készre főzzük. A végén 10 deka vajat adunk hozzá, elkeverjük, és hűlni hagyjuk. A masszából kis gombócokat formázunk úgy, hogy mindegyik közepébe 1-1 mini mozzarellát teszünk. Lisztbe, tojásba és morzsába forgatjuk, majd olajban kisütjük.

Szicília

Édesség nélkül sem marad az olasz régió, ugyanis az élesztős, olajban sült fánkok ugyanúgy jelen vannak ott is, Szicíliában viszont egy igen érdekes farsangi fánk készül, ez pedig a cannolo, ami lefordítva csövecskét jelent. Ez egy ricottakrémmel töltött, ropogós tésztarolád, ami a helybeli cukrászat legismertebb terméke. Eredetileg csakis a karnevál idején készítették, ma már vi­­szont a farsangtól függetlenül is kapunk belőle, ha arra járunk. Világszerte az olasz cukrászat egyik emblematikus desszertje.

A cannolo hozzávalói: a tésztához: 25 dkg liszt, 3 dkg porcukor, 1 tk. kakaópor, 1 tk. fahéj, 1 tk. kávépor, 1 csipet só, 5 dkg zsír, 1 tojás, 1 dl édes vörösbor, 30 ml fehérborecet; a töltelékhez: 75 dkg ricotta, 15 dkg porcukor, 2-3 ek. kandírozott narancshéj, 5 dkg étcsokoládé (+a díszítéshez). Továbbá: 1 tojás, olaj, porcukor.

Elkészítése: a tészta hozzávalóit összegyúrjuk annyi borral, hogy közepesen kemény tésztát kapjunk, majd folpackba csomagolva hideg helyen 1 órát pihentetjük. Utána lisztes felületen 3 mm vastagságúra kinyújtjuk, és egy 9 centiméter átmérőjű szaggatóval köröket szúrunk ki belőle, majd azokat kissé oválisra nyújtjuk. Ezután rolóformát tekerünk belőlük, a tészta egyik végét lekenjük tojásfehérjével, a másik végét pedig ráhajtjuk, majd forró, bő olajban kisütjük. Hűlni hagyjuk, közben a töltelék hozzávalóit összekeverjük, habzsákba kanalazzuk, és megtöltjük a rolókat, utána pedig megszórjuk reszelt csokival és porcukorral.

A rolókat persze előre is meg­­süthetjük, ugyanis töltetle­nül napokig elállnak és ropogósak maradnak.

Brazília

Brazíliára gondolva farsang idején egyből a riói karnevál ugrik be legtöbbünknek, hiszen ez szerte a világban nagy hírnevet kapott már, viszont a végeláthatatlan mulatság közben elégetett kalóriát a brazilok is pótolják. A fánk itt sem marad el, de az utcai bulinak fontos eleme a streed food, abból pedig a brigadeiros és a quindim emelkedik ki. Az utóbbi receptjét mutatjuk meg, hogy azoknak is kedvezzünk, akik glutén- és tejmentesen táplálkoznak, ugyanis a quindim egy gluténmentes, tojássárgájából, cukorból és kókuszreszelékből készülő desszert.

A quindim hozzávalói: 8 tojássárgája, 3/5 csésze cukor, 2 evőkanál megolvasztott kó­kuszzsír, fél csésze kókusztej, 1 csésze kókuszreszelék. A formák aljára: olvasztott kókuszzsír, fél csésze cukor.

Elkészítése: me­legítsük elő a sütőt 180 fokra, és készítsük el a kosárkákat. Te­­gyük a kókuszt egy nagy tálba, majd öntsük rá a kókusztejet, keverjük össze, és hagyjuk állni 5 percig. Tegyük egy konyhai robotgépbe a cukrot, a kókuszzsírt, a tojássárgáját és a kókuszos keveréket, majd addig keverjük, amíg össze nem áll. Tegyünk a forma aljára zsírt vagy olajat, rá egy kis cukrot, majd töltsük fel a keverékkel, hagyjuk állni szobahőmérsékleten 10 percig, utána süssük 50 percig. Érdemes folyamatosan fi­­gyelni, hogy megszilárdult-e már. Tálalás előtt hagyjuk teljesen lehűlni, utána szórjunk rá kókuszt.

Persze a húsos ételek sem maradnak ki a farsangi fogásokból. Így a moqueca baiana névre hallgató halpörkölt, a feijoada, vagyis a lassan főtt disznóhús babbal és rizzsel, valamint a rákkal és pirított magokkal készülő finomság, a caruru is megtalálható a családok asztalán.

Egyesült Államok

Az USA-ban főként a francia telepesek által létrehozott New Orleans környékén ünneplik a farsangot, pontosabban a Mardi Gras-t, ami a húshagyókeddre utal. Ahogyan a filmekben is oly sokszor látszik, az amerikaiak nagy kedvence a fánk, amit a mindennapokban is fogyasztanak, függetlenül attól, hogy farsang van vagy sem. Így nekik nyilván nem ez a karneváli jellegzetes ételük, hanem a csöves kukorica, a corn dog, vagyis az amerikai bundás virsli és a jambalaya.

A jambalaya hozzávalói: 1 ek. olaj, 50 dkg csirkemellfilé, 15 dkg kolbász, 2 szelet bacon, 2 fej lila hagyma, 1 db kaliforniai paprika, 4 gerezd fokhagyma, húslevesalaplé, 20 dkg rizs, 1 ek. cajun fűszerkeverék, ore­­gánó, kakukkfű, 1 szál új­hagyma, só, bors, 1 ek. cukor.

Elkészítése: a bacont kevés olajon pirítsuk meg. A csirke­mellfilét sózzuk, majd borssal, szeletelt fokhagymával szórjuk meg, közepes lángon, kevés olajon pirítsuk meg. Adjuk hozzá a kolbászkarikákat, és azzal együtt süssük 5-7 percig. Ezután adjuk hozzá a hagymát, kevés cukrot, a kaliforniai paprikát, és dinszteljük 5-6 percig. Ekkor öntsük hozzá az alaplevet. Ízesítsük sóval, cajun fűszerkeverékkel, oregánóval, kakukkfűvel. Főzzük össze az ízeket, majd adjuk hozzá a rizst, keverjük meg, és közepes lángon főzzük. Addig hagyjuk a tűzön, amíg az étel felszívja a folyadékot, és a rizs teljesen megpuhul. A végén keverjünk bele zöldhagymát.

Franciaország

Franciaországban La Carnavalnak vagy Mardi Gras-nak nevezik a farsangi időszakot, a legnagyobb mulatságot pedig a festői szépségű Nizzában szokták megtartani. Ott járva gofrit, az olajban sült beignet nevű fánkot, valamint a crépes nevű palacsintát is megkóstolhatjuk, utóbbit sósan és édesen is készítik.

A francia fánk azért is érdekes, mert nem a megszokott kerek fánkformában készítik, hanem szögletes alakot kap.

Hozzávalói: 2 dl tej, 30 dkg tejföl, 2 dkg friss élesztő, 8 g sütőpor, 45 dkg finomliszt, 5 dkg cukor, csipet só.

A beignet elkészítése: A tejbe beleöntjük a cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, majd meleg helyen hagyjuk felfutni. Amíg alakul az élesztő, addig a lisztet összekeverjük a sütőporral, a sóval, majd hozzáöntjük az élesztős tejet és a tejfölt. Géppel alaposan átdolgozzuk, aztán a kész tésztát konyharuhával lefedjük, és egy órát kelni hagyjuk. A kész tészta lágyabb, mint a megszokott fánktészták, ezért alaposan lisztezett deszkára kell borítani, a tetejét is kicsit be kell lisztezni, majd óvatosan ujjnyira kell nyújtani. Utána négyzetekre vágjuk, és az időközben felhevített olajban kisütjük. Tálaláskor porcukorral alaposan szórjuk meg.