Sokan kerestek enyhülést a folyókban – Galériák

Ami sok az sok – a harmadfokú hőségriadót csak strandon lehet kibírni, sokan az élővizek mentén keresnek maguknak, családjuknak enyhülést. Van, aki munkaidőben is eljut a folyók partjára, ám igazából délután telik meg a Tisza partja Szegednél vagy másutt a megyében, és persze a Maros is népszerű. Kollégáink megnéztek néhány folyóparti strandot, legszívesebben csobbantak volna, de első a munka...

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára és Karácsony Gergely valójában helytartó lenne

Már fél 12-kor is nagyon tűzött kedden a nap a szegedi Sárgán, ahol munkaidőben is volt legalább kéttucatnyi strandoló. Anya lányával, nagyapa unokájával, édesapja a gyerekeivel – legtöbben a Tiszában kerestek menedéket a forróság elől.

Lóczi Annamária és Botond, az ismert szegedi labdarúgóedző két unokája láthatóan jól érezte magát a parton és a vízben. – Édesapámnak itt a Sárgán van nyaralója, gyakran jövünk le, szeretünk itt, az Öreg Honvédban pedig tudunk jégkrémet vagy üdítőt vásásrolni – mondta Lóczi Attila, hozzátéve, fél 11-kor érkeztek a partra, de délben már mennek fel ebédelni, amikor már nagyon tűzne a nap.

Megtudtuk, a kislány nagycsoportos volt, ősszel kezdi az első osztályt, míg a fiú már harmadikos lesz szeptembertől.

Pancsoltak, homokoztak, alámerültek, időnként apjuk megitatta őket, nehogy erről megfeledkezzenek a nagy játékban.

Török Tímea fél 12 körül érkezett nagymamájával és Fidivel. Bár kutyát tilos bevinni a területre, és ezt tábla is jelzi, a kis termetű állat most elfért, nem igazán zavart senkit, és láthatóan ugyanúgy élvezte a vizet, mint kis gazdája. A homok forróságát már dél körül is nehéz volt elviselni mezítláb, 3-4 óra tájt meg szinte reménytelen.

27 fokos víz a Laposon

– Én pont ezt szeretem, amikor erősen tűz a nap – árulta el Borbély Fanni, aki sütkérezni ment le a szegedi Laposra. Tíz perccel előttünk érkezett: a nap legmelegebb óráiban néztünk körül az új szegedi szabadstrandon, a tábla szerint a Tisza vize 27 fokos volt. Nem lehet mondani, hogy tömve volt a strand délben, de fürödtek gyerekek és felnőttek is, ültek néhányan sörrel, üdítővel az asztaloknál, és folyamatosan szállingóztak le az emberek.

A kora reggeli órákban kár lett volna jönni, mert egyelőre csak tíztől lehet a vízbe menni hétköznap, hétvégén pedig kilenctől: a vízimentőktől megtudtuk, jövő hónapban ez változik majd.

Napozni érkeztek Timiék is, akikkel a part magasabb ré­­szén beszélgettünk, két egyetemista lány, Gyöngyi és Noémi pedig vízibombákat gyártott a szalma napernyő árnyékában. A vegyésznek ta­­nuló Gyöngyi elárulta, egymást dobálják meg a bombákkal. Lejjebb egy kisgyerekes család mellé csapódtunk oda, amelyről kiderült: Érdről érkezett. A három testvér pancsolt és építkezett a homokban, édesanyjuk felügyelt rájuk. Séta közben vették észre a strandot, így a felnőttek nem készültek fürdőruhával. A gyerekeknek pedig mindig csomagolnak fürdőholmit, bárhová mennek, hogy le tudják hűteni magukat a forróságban.

Nincs kijelölt fürdőhely

Az első, amit az ember a Maros-parti üdülőövezetbe tartva észrevesz, az az, hogy az árnyat adó fák lombjai alatt érezhetően enyhébb a meleg, mint a városban. A strand előtt csupán néhány autó és tucatnyi kerékpár várakozik – egy hétköznapi délutánon általában ilyen a látogatottság. Belépőt egyébként továbbra sem szednek Makón.

– Még itt is elviselhetetlen a hőség! – mondta a helybeli fiatal hölgy, Varga Anasztázia, aki a barátnőjével együtt érkezett. A strand előtt a lombkoronasétányt látogatták meg, aztán egy fa tövében, az árnyékban beszélgettek. Kilátogattak a folyópartra is, majd fagyival hűsítették magukat.

Ahogy körbenéztünk, láttunk a zuhanynál enyhet kereső idősebb férfit, a büfé sátra alatt is ültek néhányan, de a legtöbben a vízpartot célozták meg. Volt, aki nyugágyon napozott, más olvasgatott, beszélgetett. A merészebbek lementek a stéghez, és a folyóban is megmártóztak – kijelölt fürdőhely azonban még nincs. Ezt többen hiányolták. Úgy tudjuk, az ehhez szükséges vízmintát már levették, de a hivatalos nyitás időpontját még nem tűzték ki.

Telt ház Mindszentnél

Bár a mindszenti strand elmúlt hétvégi látogatói a szúnyogokra panaszkodtak, tegnap délután mintha a vérszívók némi szünetet tartottak volna. A rekkenő hőségben hétköznap is dugig megtelt a tiszai szabadstrand, még este hat órához közeledve sem enyhült a fürdőzők lelkesedése. A közvéleményt évek óta megosztó nádtetős napernyők ismét a helyükön, és szintén náddal borított új öltözőfülkéket telepítettek a part felső részére, megszüntetve a törölköző alatti, suttyomban kapkodó öltözködést. Több a büfékocsi, nagyobb a választék.

A beígért jegyrendszeres parkolót szintén beüzemelték, a környéki utcákból elvileg részben kizárva a forgalmat. A kutyás szakasz minden korábbinál népszerűbb. A tavaly megnövelt területet idén ismét kitakarították, bár okoz némi fejtörést, hogy a leválasztó kerítés nem ér el a víz széléig, így az ebek szabadon átjárhatnak a fürdőzők közé. A megkérdezettek nem panaszkodtak erre, pedig tavaly előfordult emiatt konfliktus. A vendéglátóhelyek – megtalálva a jelentős piaci rést – kutyabarát helyként üzemelnek. A Bárka Terasz már tavaly is így hirdette szolgáltatásait.