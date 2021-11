Spirituális utazás a jóga világába

A jóga manapság egyre népszerűbb mozgásforma, amely jótékony hatást gyakorol a testünkre. Oldja a stresszt, erősíti, nyújtja az izmokat. Azonban érdemes egy kicsit elmélyedni spirituálisan is, hiszen rohanó világunkban szükségünk van nemcsak a testi, hanem a szellemi tisztulásra, gyógyulásra is. A különleges és olykor megfoghatatlan spirituális világba kalauzol el minket Bognár Judit jógaoktató.

Többféle tornaórán vehetünk részt, ha az egészségünk megőrzésére gondolunk. Azonban a lelkünk is elfárad néha, és va­­lami olyanra vágyunk, ami feltölt, megtisztít minket.

– A jógával hét éve találkoz­tam először, és négy éve oktatom. Ahogy nagyon sokan má­­sok, én is kerestem valamit, és sokáig nem tudtam, hogy mi az. Amikor találkoztam a jógával, egyértelművé vált, hogy ez az, ami hiányzik az életemből. Amikor elkezdtem jógázni, egy olyan mértékű változás köszöntött be az életembe, amely mindent felülmúlt. Úgy éreztem, hogy végre rátaláltam arra, amit mindig is kerestem. Abban az időszakban egy elég nehéz lelki válságon mentem keresztül, és többféle módszerrel próbálkoztam, de sajnos semmi nem volt elég ahhoz, hogy átlendítsen. Utólag már látom, hogy egy nagymértékű tisztuláson mentem keresztül ebben az időben, és gyakorlatilag ez volt az, ami lehetővé tette számomra, hogy megnyíljak a spiritualitás felé. Ekkor lé­pett be az életembe a jóga – mondta Bognár Judit.

– Mivel a jógával épültem újjá, nem volt kérdés számomra, hogy el kell mélyedjek a jógában, így rögtön beiratkoztam abba az iskolába, amelynek az­­óta is a tagja va­­gyok. Mondhat­­ni evidens volt szá­momra, hogy ezt a csodálatos érzést, ezt a lehetőséget szeretném másoknak is átadni

Mélyebb tudás

– Az iskolában, ahol jógát oktat, eltérő a kurzus felépítése, másként közelítik meg ezt az ősi mozgásformát.

– Igen. Vagyis inkább azt hiszem, hogy a többiek közelítik meg másképp. Hiszen a jóga sosem csak a testről szólt. Ahogy a Távol-Keletről elkezdett beszivárogni Európába, először a forma jelent meg. Tehát a mozgások, testtartások, légzéstechnikák, így aztán az emberekhez is csak a forma jut, jutott el. Azonban azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb az igény annak megismerésére, ami a forma mögött van, és most már talán több helyen adnak át mélyebb, filozófiai tudást is az órák keretében. Ez lenne a mi célunk is. Nagyon fontos, hogy azokat a belső folyamatokat, amelyeket a jóga gyakorlása által váltunk ki, képesek legyünk megérteni, feldolgozni és reprodukálni. Ebben (is) vagyunk mások eb­­ben az iskolában. A megta­pasztalást azáltal segítjük elő, hogy mentálisan is adunk in­formációkat, elmagyarázzuk a különböző speciális és összetett mechanizmusokat, amelyek mentén a jóga működik, és így sokkal könnyebben és mélyebben érzékelhetjük a jóga tényleges jótékony hatásait – tette hozzá Judit.

Rendszeresség

– Felmerül a kérdés, hogy miként működik egy tanóra, és mire lehet számítani egy kezdőnek?

– Ahol én tanulok és oktatok, ott heti rendszerességgel tartjuk a kurzusokat, amelyek elméleti oktatással kezdődnek. Jegyzeteket is kapnak a tanulók, de természetesen vizsgától nem kell tartani. Az a célunk, hogy ne csak egy kis testmozgásról vagy a relaxáltságról szóljon, ne csak a mókuskerékből való kiszakadást jelentse az a néhány óra, amíg gyakorlunk. Azt szeretnénk, hogy a megszerzett tudást az illető be tudja építeni a mindennapjai­ba, és képes legyen megváltoztatni az életét jó irányba. Képes legyen fejlődni. Tehát nemcsak a testtartásokat, az úgynevezett ásza­­nákat részletezzük kifinomul­tabb szinteken, hanem teljes életviteli tanácsadást is adunk. Legyen szó a táplálkozásról, viselkedésről, erkölcsi normákról. Beszélünk például a rezonancia törvényéről, és annak kapcsán elmagyarázzuk azt, hogy miként tudunk bizonyos jótékony energiákkal kapcsolatba kerülni az adott testtartással. Miként dinamizál­ja a jóga az erőközpontjainkat, azaz a hét csakrát, ezáltal miként tudunk bevonzani jótékony energiákat. És ami a legfontosabb: mu­­tatunk egy utat, hogyan tudja az illető saját magát sokkal mélyebben megismerni, felfedezni, és kibontatkoztatni mindazt, ami benne rejlik. Mutatunk egy utat a szellemi (lelki) fejlődésre, és igen, mondhatom, hogy mutatunk egy utat a boldogságra – fogalmazott Judit.

– Az órák tehát nem csak a nyújtásról, légzésről szólnak. Egy sokkal összetettebb, mélyebb utazás ez a lélek rej­telmeibe. Nagy hangsúlyt fektetünk arra (és ebben talán megint csak eltérünk a hagyományos jógaóráktól), hogy legyen az egészben egyfajta tudatosítás, amely felerősíti a hatásokat. Minden egyes gyakorlat után van tehát egy konkrét tudatosítási fázis, amelyben tudatossá válunk arról, hogy mi zajlott le bennünk pontosan. Lényünk minden szintjén.

Látom, mert hiszem

– Sajnos még sokak számára a jóga egyet jelent a testmozgással, és sokan kétkedve fogadják a mélyebb tudás megszerzését.

– A szkepticizmust én is ta­­pasztalom némely esetben. Azt mondanám, hogy a nyitottság és a bátorság a kulcs mindenhez. Hiszen a megta­pasztalás az, ami képes az em­­bert átbillenteni a szkepticizmusból a hit felé. A szkeptikus azt mondja: hiszem, ha látom. De van egy másik hozzáállás is: látom, mert hiszem. Én ezt követem. És ez meg is hozta a változást az életembe. Ha az emberek kétkedőek, és nem hagynak nyitva egy kaput a megtapasztalásra, akkor nincs lehetőségük átbillenni sajnos. Ha viszont nyitott szív­­vel – hangsúlyozom, nyitott szívvel – kipróbálják azt, amiről előzőleg azt gondolták, lehetetlen, hogy ez működjön, akkor van lehetőségük belépni egy teljesen új világba, amiről nem is tudták eddig, hogy létezik. Úgyhogy szívből kí­vánom mindenkinek, hogy legyen bátorsága kinyitni ezt a kaput. A kaput a nem kézzelfogható felé, az ismeretlen felé, a csoda felé. Például a jógán keresztül.