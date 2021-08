Tanyáról indult, jogász lett a cigány fiú

Szatymazon, egy tanyán nőtt fel hat unokatestvérével a Szegeden élő, Makón dolgozó és a hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként is tevékenykedő fiatal roma jogász, Rafael Balázs Leándrosz.

Ezt ne hagyja ki! Alkotmányos válságot idézne elő a baloldali jogászok terve

– Hat unokatestvéremmel együtt apai nagyszüleim neveltek fel. Két fiuk van, mindkettő elvált és úgy alakult, hogy a maguk útját járták. Nálunk, romáknál van egy olyan hagyomány, hogy ha a szülők elválnak, akkor a gyerekeket a nagyszülők nevelik fel, hogy esetleg ne mostohakézen kelljen felnőni. A nagyszüleim vállalták ezt a nem kis feladatot, amiért nem tudok elég hálás lenni. Bár a szüleim nem vettek részt a mindennapi gyermeknevelésben, de velük is szoros kapcsolatot ápolok – tudtuk meg a 28 éves fiataltól.

Nagyszülei nevelték fel Leándroszt

– Nagyszüleim Szegedre járattak általános iskolába. Ott nem éreztették velem, hogy más a bőrszínem, nagyon szerettek és én is nagyon szerettem oda járni, pedig kisgyermekként a távolság miatt azért ez nem volt olyan egyszerű. Mamám azonban mindig mondogatta, hogy muszáj iskolába járni, a tanulmányokat ott kell befejezni, ahol elkezdtük. Így is lett. Mind a hatan odajártunk, a Fő fasori általánosba.

Mivel a nagymama már 70, a nagypapa pedig 75, így ma már a felnőtt unokák segítenek nekik, amiben csak szükséges.

Az állatgondozásból is kivette részét

– Mozgalmas gyermekkorom volt. Ennyi gyerek között mindig történt valami. Én voltam a legidősebb fiú a sorban. Próbáltunk alkalmazkodni, hogy otthon és az iskolában is megfeleljünk az elvárásoknak. Nagyapám jószágtartással foglalkozott, lovat, disznót, szarvasmarhát tartott. Mi is be voltunk vonva az állatok körüli munkába, etettünk, itattunk, pucoltuk a lovakat, vagyis munkára neveltek bennünket, méghozzá eredményesen. Mindannyian dolgozunk, megálljuk a helyünket a világban. Egyikünk sem áll sorba segélyért.

Jobb gyerekkora volt, mint sok roma fiatalnak

Leándroszék viszonylag jó anyagi körülmények között éltek.

– Persze voltak nehéz időszakok, hiszen az állatok sem mindig úgy hozták a pénzt, ahogy várta a papám. Jól értett a régiségekhez is, abból is volt bevétele a családunknak, úgyhogy olyan napi kenyérgondjaink soha nem voltak, mint hallani sok cigány egyetemistától, akik elmesélik, hogy milyen nehéz sorból kellett magukat felküzdeni a felsőoktatásig.

Pisont Istvánra mindig felnézett

Leándrosz nagybátyja Pisont István, a neves futballista.

– Nagyszüleim gyakran példálóztak vele, nézzem meg, micsoda karriert futott be a tehetségével és a szorgalmával Magyarországon és Izraelben is. Mondták, hogy tanuljak és focizzak. Így is lett. A szegedi Eötvös-gimnázium akadémiai fociosztályába jártam. Jól ment a futball, de 17 évesen éreztem, nem vagyok annyira tehetséges a sportban, hogy ez legyen az életcélom. Akkor hajtottam rá a másik lehetséges felemelkedési útra, a tanulásra. Nagyon jól sikerült az érettségim, ami után Szegedre, a jogi karra jelentkeztem és fel is vettek. Onnantól úgy éreztem, a helyemre kerültem, ez az a pálya, ami nekem való. Mindig is tetszett ez a hivatás. Nagyapám többször elvitt ügyeket intézni, jártunk ügyvédnél is. Tetszett, ahogy öltöztek, beszéltek, az hogy határozottak, ahogy intézik a dolgokat.

Az egyetem alatt megnősült

Leandrosz hét év alatt végezte el az egyetemet. Nem azért, mert nem ment neki a tanulás, hiszen cum laude végzett és számos szakmai versenyen is kiválóan szerepelt, hanem közben, 22 évesen megnősült, 25 évesen pedig apuka lett. Kisfia elmúlt 2 éves.

– Tanulás mellett dolgoztam is az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, gyakornokként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál és egy ügyvédi irodában is. Jelenleg pedig a makói önkormányzat jogi előadója vagyok.

A fiatal roma jogász tagja volt a Roma Keresztény Szakkollégiumnak, ahol kitüntették a magyar–roma párbeszéd elősegítéséért.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy hidat építsünk a magyar és a roma emberek között, egy idő múlva pedig elérjük, hogy már ne is legyen szükség a hídra

– említette meg. Ebből az alapelvből táplálkoznak Leándrosz politikai ambíciói is.

Ő is megélte a cigányozást, a lenézést

– Bár nekem több a pozitív tapasztalatom, mint a negatív, azért én is megéltem többször is a cigányozást, lenézést. A fociban soha, ott csak a teljesítmény számított. Magyarország Közép-Európában a harmadik, Európában a hatodik legtöbb cigány lakta ország. Ezért is van szükség arra, hogy békében éljünk egymás mellett. Ezen is dolgozom, immár a hódmezővásárhelyi nemzetiségi önkormányzat tagjaként is.

Leándrosz a felesége, Gina révén került kapcsolatba Hódmezővásárhellyel, a helyi cigánysággal. A 2019-es választáson ugyan nem jutott be a kisebbségi testületbe, de halálesetek és lemondások miatt néhány hónapja tagja lett a szervezetnek. A munkát már elkezdték. Olyan programokat szerveznek, amik a cigányságot, vagy a többségi társadalmat egyaránt érdeklik. A múlt hétvégén Pisont István Kispályás Focibajnokságot szerveztek, a következőkben pedig Rostás Farkas György, József Attila-díjas cigány származású írót szeretnék meghívni, hogy beszéljen arról, hogyan indult az élete, mesélje el, hogy kemény munkával, tanulással igenis elérhet eredményeket az ember, bármilyen nehéz körülmények közül érkezik is.

A vásárhelyi cigányságért is dolgozik

Leándrosz nagy álma, hogy büntetőjogász legyen. Lett is volna rá lehetősége, de Pestre kellett volna költöznie. Azt mondja, ez most nem fér bele az életébe, mert első a családja, a kisfia, a felesége és a most már Kisteleken élő nagyszülei. Nem szeretne tőlük távol lenni. A tanulást viszont nem hagyja abba. Ősztől kisebbségpolitikai szakon folytatja tanulmá- nyait.

A fiatal roma politikus beszélt a vásárhelyi romák helyzetéről is.

– Sajnos a romák anyagi helyzete között nagy a szakadék. Vannak nagyon szegények, akik támogatásra szorulnak. Velük meg kell értetni, hogy az egy dolog, hogy rendszeres időközönként segítjük őket élelmiszercsomagokkal, de ha nem hajlandóak elmenni dolgozni, akkor nem változik meg az életük. Azon dolgozunk, hogy a fiatalok mindenképpen szerezzenek szakmát, ki-ki a képességei szerint. Nagyon sajnáljuk, hogy Vásárhelyen a politika is súlyos szakadékot ácsolt a romák és romák közé. Ezt jól példázza az is, ahogyan a városvezetés az új összetételű nemzetiségi önkormányzathoz viszonyul. Minden lépésükkel el akarnak bennünket lehetetleníteni. Nem hagyjuk magunkat. Lesz munkánk bőven. Azt a bizonyos hidat, amiről korábban beszéltem, nem csak egy irányba kell építenünk, romák és magyarok közé, hanem Vásárhelyen a romák és romák közé is…