Természetbarát önkéntesekkel kenuzott a Fénysugár Egyesület – Fotók

A vízen egymást erősítve és segítve töltöttek órákat a kenuban “épek” és “fogyatékkal élő” társaik. Mindannyian átlépik megszokott határaikat. Az Alföldi Szabadidő Egyesület önkéntesei ismét izgalmas túrát szerveztek.

– Valóban, ez nekünk is újfajta élmény – mondják bólogatva szinte egyszerre a gyakorlott, önkéntes vízitúra-vezetők arra a kérdésre, vajon a természet-látogatásra invitált sérült társaikkal közös útjukról ők is tapasztalatokkal térnek-e haza. Szombat reggel a mártélyi holtág partján, a strand egyetlen aznapi pecása mellett gyülekezett a csapat: a Fénysugár Medicina Egyesület tíz-tizenkét tagja, az Alföldi Szabadidő Egyesület Természetbarát Szakosztálya, szakképzett vízitúra vezetők és önkéntesek. Szerveztek már hasonló kirándulásokat, ahová mozgásukban akadályozottakat, vakokat és gyengénlátókat vártak közös kenutúrára.

– Az életüket sérülten, esetleg halmozott nehézségekkel élők közül sokan bezárkózva, ingerszegény környezetben élnek – mondja még vízreszállás előtt Vaskóné Kiss Éva, a Fénysugár Medicina Egyesület elnöke.Többnyire szomorú, kényszerű tapasztalataik után inkább kerülik a társadalmi érintkezést. A hátrányos megkülönböztetés gyakran akaratlan – árnyalja a helyzetet a korábban a Csongrád megyei Vakok Egyesületénél dolgozó Éva, példaként említve a közösségi utazást.

A jogszabály ugyan előírja, miként kellene segíteni őket a vonaton vagy buszon, de ez néha nem megvalósítható. Vagy továbbra is előforduló probléma, hogy a vakvezető kutyákat nem engedik be vendéglátóhelyre. A negatív élmények miatt az idő múlásával mind nehezebb kimozdítani az érintetteket zárkózott életükből. Ezért különösen fontos egy-egy ilyen, a megszokottaktól eltérő program. Csányi Csaba önkéntes erről úgy fogalmaz: érvényesülhetnek egy olyan világban, ahol korlátaik miatt még nincs ismeretük, gyakorlatuk. Így a hétköznapok kihívásaiban is bátrabbak.

– Az igényeik, illetve annak megértése, hogy mi kell a félelmeik leküzdéséhez egy ismeretlen környezetben, vagy a bizalom megteremtése mind a kísérők feladata – magyarázza Csaba. Ezt Almádi Róbert vízitúra-vezető is megerősíti, hiszen ilyenkor fokozottabban figyelnek a biztonságra, ugyanakkor a gyakorlott túrázók is érzékenyebben reagálnak a környezetre azzal, hogy a vízen közvetítik a természeti szépségeket. Mesélnek a holtág történetéről, az erdőről, igyekeznek visszaadni mindazt, amit akadályozott társaik nem láthatnak.