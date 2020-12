Hevederes kombájnokat is bevetettek az aratáskor

A szentesi Árpád-Agrár Zrt. területén a bevezetett óvintézkedéseknek is köszönhetően zavartalanul folyt a munka a vírushelyzet idején is. Az állattenyésztési részlegük a húsmarha-értékesítés területén kiemelten érzi a veszélyhelyzet társadalmi hatásait, a szántóföldi növénytermesztést pedig a szélsőséges időjárás nehezítette.

Aszályos és csapadékos időszakok váltották egymást az idei esz­­tendőben. A szélsőséges idő­járási körülmények feladták a leckét a mezőgazdaság szereplőinek.

A tavasz aszállyal kezdődött. Medárd napjáig Szentesen nem volt jelentősebb eső, akkor vi­­szont hatalmas csapadékmennyiség zúdult néhol a földekre, és a gabonabetakarítás ideje alatt is végig esett. A gabonaterületekről a termés végét hevederes kombájnnal takarították be, mert a gumikerekes kombájnok elakadtak. Ennek ellenére gabonából kö­­zepes termést könyvelhetett el az Árpád-Agrár Zrt. – számolt be a társaság.

A kukorica betakarítása szin­­tén elhúzódott a sok csapa­dék miatt. Ott is szükség volt a hevederes kombájnra. „Csúnya” területeket hagytak hátra, „megtaposták” a földet, mert minden egyes szállítójárművet le kellett vontatni a földről, amely rengeteg pluszköltséget is jelentett. Mindezek mellett viszonylag jó termésről számolt be a cég, hektáronként 7 tonna kukoricatermésről, ami az öntözött területeken meghaladta a 10 tonnát. Az esős időszak a ta­laj-előkészítésére is rányomta a bélyegét. A vetőgépek gyakran beragadtak, de a társaság munkatársai, ha úgy adódott, éjjel, illetve hétvégén is dolgoztak, így sikerült elvetni az 1300 hektár őszi búzát.

Az Árpád-Agrár Zrt. a vírushelyzetben minden szükséges óvintézkedést megtett. A szántóföldi növénytermesztésben a munkavégzők távol dolgoznak egymástól, nincsenek gyülekezések, illetve az eligazításokat is a szabadban tartják.

Nagyobb arányú megbetegedés esetén valószínűleg bajba került volna a szarvasmarhatelep ellátása is, mivel nincsenek tartalék dolgozók. Szerencsére sem a szántóföldi növénytermesztésben, sem az állattenyésztésben nem voltak ilyen problémák, zavartalanul zajlott a munka.

Mélyponton van viszont a hús felvásárlási ára, a húsmar­­ha most csak az előállítási költség alatti áron értékesíthető.