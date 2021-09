Miért van ekkora árkülönbség a vidéki és a fővárosi ingatlanok között?

A budapesti és a vidéki nagyvárosi ingatlanárak között óriási különbségek lehetnek. Így attól függően, hová költöznénk szívesen, az ingatlan-adásvétel még akkor is komoly anyagi terhekkel járhat, ha van már egy saját tulajdonban lévő otthonunk, amelynek az értékét beforgatnánk új lakásunk vételárába. De mi is áll pontosan az árkülönbség hátterében? Az alábbiakban ezt a témát járjuk körbe.

Mitől függ az ingatlan értéke adásvétel esetén?

Aki ingatlanvásárlás vagy -eladás előtt áll, biztosan felteszi magának ezt a kérdést. Abban megegyezhetünk, hogy a vidéki kisvárosi, a vidéki nagyvárosi és fővárosi otthonok árai között óriási különbségek lehetnek. Van azonban néhány tényező, amely minden esetben jelentősen befolyásolja az ingatlanok értékét, így segíthet a megfelelő négyzetméterár megállapításában.

Az ingatlan alapterülete

Az értékesítő portálokat böngészve hamar szemet szúrhat, hogy az azonos alapterületű lakások közel azonos árakon mozognak. Ennek oka, hogy a vételárat legtöbbször négyzetméterárban határozzák meg. Az átlagos négyzetméterár ugyanakkor megyénként, városonként, sőt kerületenként is változhat. Ezenkívül olyan tényezők is befolyásolhatják, mint az ingatlan állapota és felszereltsége, illetve az olyan extrák, mint a szigetelés, a fűtés típusa és az épület energetikai tanúsítványa.

Az ingatlan állapota

Társasházak esetében nemcsak a lakás, hanem az épület állapota is befolyásoló tényező lehet. Az omladozó vakolat, a külső falat díszítő graffitik vagy a régi festés is elveheti az érdeklődők kedvét a költözéstől. Elsősorban azonban mégiscsak a lakás állapota a meghatározó. Eladás előtt érdemes megszüntetni az esetleges falrepedéseket, semleges színűre festeni a falakat, ellenőrizni a nyílászárókat.

Ha szerkezeti problémák is vannak a lakással, az még tovább csökkentheti az árát, hiszen ezeket az ingatlanokat csak hosszadalmas felújítás és plusz költségek árán lehet otthonossá, lakhatóvá varázsolni.

Az ingatlan felszereltsége

Aki ingatlant vásárol, általában a saját ízlésének és stílusának megfelelő bútorokkal szeretné berendezni azt. Vannak azonban olyan alapvető bútorok és gépek, amelyek növelhetik a lakás értékét, például ezek közé tartozik a konyhaszekrény, a tűzhely és a sütő, a páraelszívó, a beépített klíma és akár egy fürdőkád vagy egy prémium zuhanykabin is.

Készül-e valamilyen beruházás a környéken?

Az építkezés zaja ugyan zavaró lehet, de hosszú távon a nagy értékű beruházások növelhetik a környező lakások értékét. Vidéken ez akár a ház több kilométeres körzetét is jelentheti. Épülhet egy új bevásárlóközpont, gyár vagy irodakomplexum is, amely új munkahelyeket hoz a közelbe. A nagyvárosokban új lakóépületek építése, meglévők felújítása, az egyetemek bővülése és a kulturális, éjszakai élet fejlődése is pozitívan hathat az ingatlanárakra.

Számít a földrajzi helyzet is

Budapesten belül is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk az ingatlanárak között, ha adásvételre szánjuk magunkat. Például a belváros, a turistalátványosságok és az egyetemek közelsége miatt jellemzően a drágább területek közé tartozik. Azonban a külső kerületek között is találkozhatunk olyannal, ahol a négyzetméterárak vetekednek egy budai panorámás otthonéval.

Mi okozza az árkülönbséget a vidéki és a budapesti ingatlanok között?

Az árkülönbség egyik elsődleges oka a munkalehetőségek számában és a pozíciók megoszlásában rejlik. Mivel sok nemzetközi és magyar tulajdonban lévő vállalat székhelye van a fővárosban, ezért a magasabb fizetéssel járó pozíciók is itt összpontosulnak. Így, aki megteheti, vidékről is igyekszik Budapestre költözni, emiatt pedig az eladó ingatlanok magasabb áron is gazdára találnak.

Az agglomerációba vezető közlekedési hálózat fejlődésével ugyanakkor egyre többen keresnek otthont a környező városokban is. Vonattal vagy az autópályán ugyanis akár 30–40 perc alatt beérhetünk a munkahelyünkre, ha szerencsés helyzetben vagyunk. Ez sokszor kevesebb, mintha a város egyik végéből a másikba szeretnénk eljutni csúcsidőben. Emiatt a Budapest környéki kisvárosok és falvak ingatlanárai is ugrásszerű növekedésnek indultak az utóbbi években.

Ezeket gondold át ingatlan-adásvétel előtt:

Van megtakarításod, amelyet beforgathatsz a vételárba?

Szükséged van hitelre? Mennyire és milyen futamidővel?

Mi az a maximum összeg, amelyet havonta hiteltörlesztésre tudsz fordítani?

A következő hány évben elégíti ki az igényeidet a kinézett lakás?

Milyen a környék és az épület szerkezete?

Milyen felújítási-átalakítási munkálatokra lehet szükség?

Ingatlan-adásvétel esetén sokszor érezheted úgy, hogy kompromisszumokra kényszerülsz, akár az eladó, akár a vevő szerepében vagy. A vidéki élet sok pozitívumot tartogathat, például saját kertet, tisztább levegőt, kisebb forgalmat és kedvezőbb lakásárakat, de általában kevesebb a munka- és a kikapcsolódási lehetőség. Ezzel szemben Budapesten az utóbbi kettőre többnyire nem lehet panasz. A kis terek, a szűk utcák és a forgalom zaja miatt viszont egyre többen vágynak a kisvárosokba is. Ennek ellenére még mindig óriási a kereslet a fővárosi lakáspiacon, ami miatt tartósan magasabbak az árak is.