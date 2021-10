Több munkahelyet eredményez majd a CE Glass Zrt. üzemfejlesztése – Galéria

Autentikus helyet kért a kollégáitól a Zöld Nemzeti Bajnokok program bejelentésére az államtitkár, aki örömmel nyugtázta, hogy a szatymazi üvegipari cég erre tökéletes helyszín.

– Harmincmilliárd forintos keretösszeggel újraindul a Zöld Nemzeti Bajnokok program – jelentette be György László kedden Szatymazon. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára a CE Glass Zrt. üzemében tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a hazai vállalkozások az energiahatékonyság, az elektromobilitás, a vízgazdálkodás, a másodlagos nyersanyagok hasznosítása vagy egyszer használatos műanyagok kiváltására irányuló beruházásaikhoz nyerhetnek 20 millió és 1,5 milliárd forint közötti, legfeljebb a költségek 50 százalékát fedező támogatást.

A programban várhatóan 100-150 vállalkozás nyerhet forrást.

Az előminősítésre október 22-ig jelentkezhetnek a cégek, a tanúsítványt megszerző vállalkozások pedig novemberben nyújthatják be pályázataikat.

– A vállalkozások feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el a fejlesztéseikhez. Vállalniuk kell, hogy a magyar gazdaság átlagánál kétszer gyorsabb növekedést érnek el, amennyiben ez nem teljesül, a támogatás arányos részét vissza kell fizetniük – hangsúlyozta György László.

A program első körében 63 projekt kapott összesen 14 milliárd forintot, köztük a CE Glass Zrt. is, a cég 400 millió forintos támogatással 815 millió forintos beruházást valósít meg. Az államtitkár hozzáfűzte, a most rajtoló körben is indulhat a szatymazi cég.

Varga Gusztáv, a CE Glass Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy rang otthont adni ennek a sajtótájékoztatónak, az otthonról pedig az jutott az eszébe, amikor a vasárnapi ebédnél közölte a családdal, otthagyja jogi egyetemet és üvegesként viszi tovább a családi vállalkozást. Az utóbbin azóta nagyra nőtt, amihez szerinte szorgalom, szerencse és támogatás is kellett.

Szólt arról is, hogy 2200 négyzetméterrel nő majd a gyártóbázis, a beruházás végére 25 százalékos létszám emelkedést szeretnének elérni. Új gépeket is vásárolnak, egy korszerű sort meg is mutatott, ami 4200 bar nyomású vízzel vágja az üveget. A fejlesztés végére kétszeresére nő a laminálási kapacitás, felére csökken az energiafogyasztás és javul a selejtarány.