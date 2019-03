Legegyszerűbben a NAV webes kitöltőprogramjával lehet rendelkezni adónk egy százalékáról

A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíralapon vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is május 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel, a NAV webes kitöltőprogramjával lehet.



A munkáltatók továbbra is összegyűjthetik a dolgozók 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésőbb május 10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkahelyen a nyilatkozatot. Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzat.



2018 óta az egyház technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló nem jelöl meg másik kedvezményezettet, vagy a korábbit nem vonja vissza.