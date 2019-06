OGY - Júliustól 2 százalékponttal csökkenhet a szociális hozzájárulási adó

Júliustól 2 százalékponttal csökkenhet a szociális hozzájárulási adó, valamint ahhoz kapcsolódóan az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás munkaadókat érintő része - az erről szóló előterjesztést kedden egyhangúlag támogatta az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága.



A törvényjavaslatot kedden nyújtatta be a pénzügyminiszter, amelyet kivételes eljárásban tárgyal a Ház, így várhatóan már szerdán elfogadják.



Az előterjesztés értelmében mind a szociális hozzájárulási adó, mint az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás munkaadókat terhelő része 17,5 százalékra mérséklődik az eddigi 19,5 százalékról.



Ehhez kapcsolódóan változnak az összevont adóalap megállapításának szabályai is. Ha a magánszemély egy adott jövedelem után kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére, úgy a jövedelme 85 százalékát kell figyelembe venni.



Ugyanígy módosulhat a kisadózók ellátási alapja is, tekintettel arra, hogy a tételes közterhen belül a szociális hozzájárulási adórész csökken, így az egyéni járulékoknak megfelelő adórész növekszik, ezért az ellátások alapjaként is magasabb összeget vesznek figyelembe a jövőben.



Az előterjesztés az adócsökkentést azzal indokolja, hogy a magyar gazdaság kiemelkedően jól teljesít, a növekedés az idei első negyedévben az unióban a legmagasabb volt. A kormány adócsökkentéssel, a foglalkoztatás ösztönzésével kívánja megvédeni a magyar gazdaság eredményeit.