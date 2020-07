A 34 éves Esterházy Péter Szegeden dedikált, annó 1984

Az Ünnepi Könyvhét az Internet Előtti Világ nyár eleji főeseménye volt Szegeden. Sírtak, hogy nem fogy a könyv, de Esterházyt csak pult alól lehetett kapni. Nagy László fotói 1984-ből.

Az Ünnepi Könyvhéten 1984-ben is szépen megfért a posztmodern intertextualitás és a fatornyos helyi líra. A Délmagyarországban kétszer is felbukkant, hogy az előző évekhez képest megcsappant a könyvek irányti érdeklődés, egyes könyveket azonban csak pult alól lehet megvenni. Ez a fura kettősség alighanem azt jelezte, hogy a támogatott könyvkiadás (plusz az érdektelen szerzők) gyártották a fűrészport, miközben voltak írók, akik mégiscsak létrehozták a közönséget érdeklő műveket.

Ezek közé tartozhatott Esterházy Péter Kis magyar pornográfia című regénye is, amelyről nem egy újságírótól, hanem a Csörög rovat egy betelefonálójától lehetett megtudni a lapban, hogy összeköttetés kell a megvásárlásához. A Délmagyarország mindenesetre Czine Mihály irodalomtörténész találkozóját nevezte meg, mint az 1984-es könyvhét egyik legrangosabb eseményét (párhuzamosan Baka István közönségtalálkozója zajlott). Esterházy már abban az időben a gondolati próza megújítójának számított, az 1986 előtti „lázadó” Tiszatáj is rendszeresen közölte prózáit. A Délmagyarország a rendszerváltozás után Esterházy két találkozójáról is tudósított: 1998-ban a Ferences evangéliumi esték sorozatban papokkal beszélgetett arról a kérdésről, hogy „Ki a csoda is a pap?”, 2000-ben pedig a Harmonia Celestis bemutatóján egy gombostűt sem lehetett leejteni.

Az 1984-es könyvhétre Esterházy Péter személyesen is eljött, hogy május 30-án a Kárász utcai Móra könyvesboltban dedikálja új könyvét. Nagy László fotóriporternek köszönhetően portré is készült róla, de a Délmagyarország másnapi számában nem ez a fotó jelent meg, hanem egy másik ugyanarról a helyszínről: a városi tanács „Könyvről könyvért” játékáról, amelyet Zsoldos Sándor egyetemi hallgató (1987-től a betiltott Tiszatáj utáni Tiszatáj munkatársa) megnyert.

A fiatalabbak kedvéért: a Móra könyvesbolt, vagy idegen nyelvű könyvek boltja a Kárász utca és a Somogyi utca keleti sarkán működött. Nagy László kollégánk e könyvesbolt kirakatában lévő kirakatgalériáról a készítette el legszebb fotóját a könyvhéten:

A könyvhét képgalériáját érdemes fellapozni: a megnyitó szokás szerint a Dugonics téren volt, s a Délmagyarország szokás szerint fontosnak tartotta, hogy a “könyvhét szegedi termésének” nevezett művekről írjon. Ezt azt jelentette, hogy a szegedi dedikáláson is készültek fotók: Péter Lászlóról, Apró Ferencről, Simai Mihályról.

Valamint persze a könyvheti megnyitók állandó szereplőjéről, a Molnár Dixieland Band együttesről is.