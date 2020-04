Benzinkút a Kálvária helyén

Egy domb, rajta kereszt: még azt sem mondhatjuk, hogy ennyi maradt a szegedi Kálváriából, mert a dombot is utólag építették vissza. A stációk a móravárosi templom kertjébe kerültek, azóta is ott állnak: a kápolnát a legendák szerint tankokkal lövették szét.

„A szép Kálvária-kápolna, megfelelően renoválva, teljesen megfelel a nagypénteki hangulat áhítatának, hiszen ugy is csak ezen az egyetlen napon áll a közönség rendelkezésére” – olvastuk az 1914. február 23-ai Délmagyarországban. Nagypénteken a Fogadalmi templomból a Kálvária úton át vonultak a térre a hívek, hogy a kápolna előtt meghallgassák a prédikációt. Szegényes viskók, gizgazos előkertek – így festik le a környéket, ahol a felújításra szoruló kápolna áll.

1921-ben a Megcsúfolt Kálvária című, március 20-án megjelent cikk szerzője úgy fogalmaz: „Törpe dombon árvul a szegedi Kálvária kápolnája, a hajdan szépnek készült rokokós épület időmegrongálta ékítményei borongó gyászszal beszélnek az elmúlásról. (…) Csupa fájó seb, romlás és korhadás a málladozó épület.” Tóth-Molnár János szegedi festőművész képei díszítették a Kálvária stációit – ezekből sincs már meg túl sok. A festmények helyére 1934-ben öntöttvas domborművek kerültek, a zebegényi kálvária domborműveinek másolatai.

Ezrek imádkoztak a katonákért

1928 szeptemberében Glattfelder Gyula püspök szentelte fel a kápolna új harangjait, ekkor jól mutathatott éppen: „A Lechner és Pártos állal tervezett Kálvária-kápolna becsületére válik a Fischer von Erlach-hal csúcspontjára jutott bécsi barokstilusnak, ez a kis kápolna egyik legtisztább és legnemesebb stilusu épület a városban”. 1930 augusztusában ígéretet kapnak a hívek, hogy minden vasárnap misét celebrálnak a kápolnában, egy év múlva a Kálvária-kápolna Egyesület jóvoltából mindennap miséznek. 1942 őszén gyűjtést szerveznek a megint csak omladozó épület kijavítására. Attól félnek, télen összedől. Pedig július 28-án arról tudósít a Délmagyarország: több ezren gyűlnek össze vasárnaponként a kápolnánál, hogy a hadba vonult katonákért imádkozzanak.

Első fogadalmi templom

Inczédy László móravárosi plébános ekkor arról beszélt, a Kálvária-kápolna valójában az első fogadalmi temploma Szegednek. 1882-ben emelték az árvízkárok kijavítására összegyűlt pénzösszeg maradékából, erről felirat is tanúskodott a bejárat fölött. Halmay Andor tervezte az árvíz elpusztította kápolna helyett, amit az 1712-es pestisvész után építettek. A legszükségesebb renoválások elkészültek – de később a kápolna második világháborús sérüléseit nem javították ki. Pedig „Még 1950-ben is följegyezték a móravárosi plébánia História Domusába, hogy maga a püspök vezette a körmenetet a Dómból a kápolnához” – olvastuk Nyilas Péter 1990-es cikkében lapunkban, amiből többet megtudtunk a Kálvária sorsáról, mint az 1950–60-as évekbeli Délmagyarországokból.

Nem tudták kézzel lebontani

1958-ban műemléki védettséget kapott, azonban a stációkat 1965-ben elvitették, három évvel később a kápolnát is lerombolták. A városban több legenda is kering az eltüntetéséről. A Stációk, avagy egy tér kálváriája című cikk is megemlít néhányat: például azt, hogy az egyik közreműködő szívrohamot kapott. Másutt olvastuk azt is, hogy tankokkal lövették szét: annyi biztos, hogy a kézi bontásnak ellenállt az épület, robbantani kellett. Évekkel később az Áfor benzinkútja épült fel a legyalult terepen, amit aztán az OMV működtetett 2003-ig. Lebontották a töltőállomást, megtisztították a szennyeződéstől: 2007-ben arról írt lapunk, hogy második legnagyobb parkja lesz itt Szegednek. Visszaemelték a töltőállomás helyére a Kálvária-dombot, a tetejére keresztet állítottak. A stációkat az 1990-es évek elején a móravárosi Szent Kereszt-templom udvarán helyezték el helyreállítva.