A déli vasút Szabadkától Nagyváradig biztosítana gyors vonatközlekedést - Pitvarosról minden irányba jó út vezet majd

– Év végén a kormány olyan döntéseket hozott, amelyek érdemben befolyásolják Csanádpalota, Pitvaros, Mezőhegyes és a térség életét – mondta szerdán a pitvarosi körforgalomnál tartott sajtótájékoztatóján Lázár János, a térség országgyűlési képviselője. Kiemelte, a térség leghátrányosabb helyzetben lévő településcsoportja Csongrád–Csanád megye északkeleti részén található, a Békés megyei határ mellett.

– Ezek a települések, benne Magyarcsanád, Kövegy, Apátfalva, Királyhegyes, Ambrózfalva, Nagyér és Pitvaros, nincsenek könnyű helyzetben. Az átlagnál kisebb a gazdasági növekedés. Korábban magas volt a munkanélküliség.



Lázár János azt mondta, ebben a parlamenti ciklusban kiemelt kötelességének tartja, hogy a választókerület ezen, Békés megyéhez közel eső része érdemben fejlődjön.



– Mint ismeretes, Mezőhegyesen állami tulajdonosi joggyakorlóként kezdtem dolgozni. Mezőhegyestől 17 kilométerre van az autópálya. A Ménesbirtoknál előállított termények értékesítéséhez szükség van a közlekedési infrastruktúra javítására.



A képviselő hangsúlyozta, régóta dolgozik Békés és Csongrád megye fejlesztési lehetőségeinek összekapcsolásán. Ennek született meg néhány eredménye az elmúlt év végén. Lázár János ezek közül kiemelte a 47-es főút négysávosításának, valamint a magyarcsanádi híd építésének előkészítését.



– A harmadik döntés, amely érinti a térséget, a Mezőhegyest az autópályával összekötő, 17 kilométeres szakasz felújítása. Ez Mezőhegyes és Pitvaros között 5, Pitvaros és az autópálya között pedig 12 kilométer. A polgármesterek kérésére azt is sikerült elérni, hogy kerékpárút is épül ezen a szakaszon. A beruházás értéke mintegy 5 milliárd forint lesz. Várhatóan 2020-ban készül el.



Lázár János a sajtótájékoztatón a nagyéri út fejlesztéséről is beszélt. Első lépésben Pitvaros és Ambrózfalva között újítják fel az utat, mintegy 450 millió forint értékben. Majd, mint korábban erről lapunk is beszámolt, a nagyéri szakasz következik, végül a Pitvaros és Csanádalberti közötti 2 kilométer.



A képviselő beszámolt arról is, hogy december végén Szabadkán Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével találkozott. Megállapodtak, hogy a kormányhoz közös javaslatot nyújtanak be a Déli Vasút megépítéséről, ami Pécs, Baja, Szabadka, Szeged, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Gyula és Nagyvárad vasúti összeköttetésének villamosítását, korszerűsítését jelenti, 160 kilométer/órás sebességre alkalmas pályával.