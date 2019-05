A gyerekeken keresztül szólítják meg a családokat

– Harmincegy éve dolgozom óvónőként, mindig is szerettem a gyerekekkel foglalkozni – árulta el Bozókiné Szabó Ildikó, a vásárhelyi Szabadság téri intézmény szakmai vezetője, a Klímanócska program kitalálója, az Országos Klímareferensi Hálózat szemléletformálási tagozatvezetője.A felvételinél első helyen jelölte meg az óvónőképzőt, másodikként a színművészetit, de mivel az előbbibe felvették, nem lett színész. Nem bánta meg, pedig korábban színjátszó körökben szerepelt darabokban és statisztált filmekben, például az Égető Eszterben.A főiskolát munka mellett végezte, nem nehéz kitalálni, egy óvodában dolgozott. Kezdettől fogva ambiciózus, kreatív volt, és már 1998-tól nyert különböző díjakat az általa készített eszközökkel, például egy országos 2. helyet. Folyamatosan végzett tanfolyamokat, képezte, és most is képzi magát.– A Klímanócska programot 2006-ban kezdtem, annak apropóján, hogy Vásárhelyre visszatelepítették a hódokat, és elindítottuk az erdei iskola projektet is. A Klímanócskára építettem, komplexszé téve a teljes nevelési szisztémát az óvodában, például a klímaváltozáshoz, a környezetünkhöz kapcsolódó verseket tanulunk, meséket olvasunk. Csatlakozunk az ilyen témájú városi és rendőrségi projektekhez, például a környezettudatos közlekedéssel, a bicikli használatával kapcsolatos programokhoz – mondta Ildikó.A „manócskákkal" számos díjat nyert, köztük 10 művészetit a különböző maga készítette eszközökkel. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét pályázatán pár éve közönségdíjat kapott, idén a Mérgező anyagok, Veszélyes anyagok – Klímanócskák akcióban című projektjével a nemzetközi kategóriában a legjobb 3 közé került.– A Klímanócskák nemcsak a munkám, a hobbim is. Amint akad szabadidőm, otthon is azzal foglalkozom, eszközöket készítek, újabb projektelemeket találok ki. Folyamatosan változtatni, fejleszteni kell. Olykor a családi kasszából is áldozok erre, az elismerések ugyanis erkölcsiek, szakmaiak, nem jár velük pénzjutalom. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek környezete élhető legyen és maradjon, a természethez való viszonyuk jó legyen, mert nincs B bolygó, nincs B terv – hangsúlyozta Bozókiné Szabó Ildikó.– Persze, a családom a legfontosabb az életemben: a férjem, az édesanyám, a testvérem és az ő gyerekei, mindig támogattak a munkámban. A kollégák, a gyerekek szülei is sokat segítettek, illetve a megnyert pályázatokból tudtuk megvalósítani az elképzeléseket. Megtanultam: a gyerekeken keresztül lehet megszólítani, és a környezettudatosság felé terelni, a családokat – zárta mondandóját.