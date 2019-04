Az újraélesztést is gyakorolhatták a székkutasiak - Sokan jelentkeztek a szűrővizsgálatokra

– Ez az első nagyobb lélegzetű rendezvényünk, amelyet közösen valósítunk meg – jelentette be Bakos Attila, a Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség szakmai vezetője, Székkutas háziorvosa a pénteki egészségnap előtt, amelyet a Vásárhelyi és Szentesi járás 10 háziorvosi körzetének együtt- működésével létrehozott, székkutasi központú praxisközösség a vásárhelyi egészségfejlesztési iroda együttműködésével szervezett.Az előzetesen bejelentkezők többek között emlő-, anyajegy-, prosztata-, szív- és érrendszeri szűréseken vehettek részt. Emellett ismereteket szerezhettek az újraélesztésről, a daganatos betegségek megelőzési lehetősé-geiről, az egészséges életmódról, a divatdiétákról, a lelki egészségvédelemről. Az anyukákat és a babákat babamasszázsra várták. A felnőtteknek csoportos gyógytornára is lehetőségük nyílt.Kallai Árpád, a hódmezővásárhelyi és makói kórház főigazgatója kiemelte, Székkutas sikertörténet az egészségügyi együttműködésben.– Az elmúlt 4 évben az EVP hét alkalommal végzett szűréseket a településen. Az együttműködés eredményeképpen több száz embert szólítottunk meg. Emlőrák-szűrésen a megyei átlagot meghaladó, 50–55 százalék közötti az itteni átszűrtség. De ez még így is kevés. Csak minden második 45–65 év közötti hölgy vesz részt a szűrésen. A cél a 70 százalék lenne.Bakos Attila hangsúlyozta, a szűrésekre előzetesen kellett bejelentkezni. A felkínált lehetőségekkel nagy számban éltek a székkutasiak.