Csokigyár épül Székkutason

A csokiüzemben jelenleg kézműves bonbonokat, táblás csokikat készítenek. Fotó: Kovács Erika

Dani Róbert, a Premium Choco Kft. egyik tulajdonosa, gyártásvezető-technológus elmondta, igény van a jó minőségű csokoládékra. Ezért gondoltak a bővítésre. – Régi vágyunk volt a fejlesztés. A beruházás 1 milliárd forintba kerül, aminek felét pályázaton nyertük, a másik felét pedig banki kölcsönből és önerőből finanszírozzuk – tudtuk meg a Premium Choco másik tulajdonosától, Kruzslicz Tamástól.A mintegy 1000 négyzetméteres gyár alkalmas lesz a kakaóbab feldolgozására, kakaópor és -massza előállítására. A legmodernebb gépsorokkal dolgoznak majd, ezeket már megrendelték. Megmaradnak a prémium kategóriás kézi előállítású termékeik is, de felső kategóriás, automata géppel készült csokoládékat és szaloncukor-különlegességeket is gyártanak majd. Multicégekkel is tárgyalnak saját márkás termékek készítésére. Kruzslicz Tamás elmondta, a gyárépület idén április végére készül el, a gépsorok pedig év végére vagy a következő év elején kerülnek a helyükre. A tervek szerint 15– 20 embernek biztosít munkát az épülő csokigyár.