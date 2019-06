Esőben ugrottak tüzet: hat helyszínen 21 program várta a vásárhelyieket a Múzeumok Éjszakáján - fotók

Akkor még több hasonló paraszti ház állt a környéken. Párjával nosztalgiáztak kicsit, majd a Református Ótemplomba – telt ház volt – vezetett az útjuk, a Tiszta zene! című programra. Aki nem akart zenét hallgatni, felmászhatott a toronyba – ez mindig népszerű attrakció. Mi is tettünk egy kisebb kört: a tájház és a város legrégebbi épülete után az Alföldi Galéria következett, ahol a Plohn Illés és fia, József szegedi és vásárhelyi, családokat és gazdaságokat ábrázoló kordokumentum értékű fotóira sokan voltak kíváncsiak.

– A Tornyai múzeumban voltunk először, onnan jöttünk ide, az Alföldi Galériába. Most érkeztünk, erről a kiállításról még nem tudunk véleményt mondani, a Tornyai-tárlat viszont nagyon szép volt – mondta Szögi Péter, aki 8 éves fiával, Péterrel vett részt a múzeumi körsétán és közölte: mindenhová elmennek. Peti elárulta: a régi pisztolyok és kardok nagyon tetszettek neki. A galériában még Tornyai Juss című festménye előtt állították fel a műalkotáson ábrázolt enteriőrt, melybe bárki beülhetett korabeli ruhában, és az erre vállalkozókról Kis Lajos makói fotóművész készített felvételeket Plohn József eredeti fényképezőgépével.A Tornyai János Múzeumban a névadó, 150 éve született mester kiállítását tekinthették meg a látogatók, Nagy Imre művészettörténész Tornyairól és a nőkről tartott előadást, míg a kreatívak, az alkotókedvűek a közgyűjtemény bejáratánál tesztelhették festőtudásukat, készíthettek képet Tornyai stílusában. Egy szöszke lányka nagy kedvet kapott hozzá, közölte is édesanyjával: – Anya, én még akarok festeni! A Szentháromság Plébániatemplomban is gazdag volt a kínálat, míg az Emlékpontban, többek között stencilezéssel röplapokat készíthettünk – és nem illegálisan. A vásárhelyi múzeumok éjszakáját hagyományosan a Szent Iván éji tűzugrás zárta – már esőben – a tájháznál.