Futófesztivál - akadályversennyel

A verseny napján, reggel 8 órától még lesz lehetőség ingyenes nevezésre a HSZC Corvin Mátyás Szakgimnáziumában. Az első ezer jelentkező emblémázott csősálat, a 7,14 kilométeres és a félmaratoni távok előnevező befutói pedig a futófesztivál logójával ellátott egyedi érmet kapnak. A tramtrain, a villamosvasút építkezéseitől „átszerkesztett" városban nagy kihívás utcai futóversenyt rendezni. De ezzel már az elmúlt évben is szembesültek a szervezők.



– Az Ady Endre utat tavalyhoz hasonlóan most is kihagyjuk, csak keresztezzük. Az Ipoly utcánál jövünk át rajta, amely a közelmúltban friss aszfaltréteget kapott, így megszűnt a szintkülönbség. A Kása-erdő mellett is elhalad a hosszabb távok mezőnye – mondta Petrócki Ádám projektmenedzser. Az útvonal nagy része idén is a Kertvárosban halad, több helyen részleges forgalomkorlátozásra és rendőri irányításra kell számítani. A szervezők kérik a lakosok türelmét, megértését.



A rendezvény leglátványosabb része a 7, 14, 21 kilométeres távok rajtja lesz 11 órakor a Kossuth téren, amikor körülbelül 750 futó vág neki egyszerre a versenynek. A 14 kilométer párban, a félmaraton 3 fős váltóban is teljesíthető. A rajt előtt 10.40-től közös bemelegítést tartanak, a hivatalos megnyitó 10.50-kor lesz. A kisebbek, kevésbé edzettek az 500, az 1000 méteres és a 3,5 kilométeres távot választhatják.



A futás mellett az EVP Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével különböző vizsgálatokon is részt vehetnek az érdeklődők, ha kíváncsiak egészségi állapotukra.