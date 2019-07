Lázár János nem vállalja a felkérést, nem ő lesz a Fidesz vásárhelyi polgármester-jelöltje

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a helyi Fidesz-szervezet hosszú évek után ismét engem jelölt polgármesternek az önkormányzati választásokra - kezdi hosszú írását Lázár János honlapján, és azzal folytatja: volt tehát min gondolkodnia az elmúlt napokban. Úgy fogalmaz: Hódmezővásárhely mára lefagyott, egy helyben topog, és mindannyiunk érdeke, hogy ez megváltozzon - a teljes írást itt olvashatják el.

"...a polgármesterségem óta eltelt időben sokat tanultam: nemcsak önmagamról, hanem a nagy szervezetek vezetéséről, irányításáról és a közösségek hatékony képviseletéről is. (...) sokat tanultam a kompromisszumok fontosságáról és az együttműködés erejéről. Azt hiszem, e tapasztalatok birtokában most még jobb vezetője tudnék lenni a városnak, mint korábban. Mégis azt tartom helyes döntésnek, ha nem vállalom el a Fidesz felkérését, és nem szállok ringbe újra a polgármesterségért."

- válaszolja meg a felkérést, és a sokak számára meglepő döntést meg is indokolja.



Bár a közvélemény-kutatások azt mutatják, lenne esélye a győzelemre, az országgyűlési képviselő, Hódmezővásárhely volt polgármestere attól tart: ha ő győzne, tartósan kettészakadna a város.

"Mint köztudott, Márki-Zay Péter engem tett meg fő ellenfelének, sajnos még a polgármesteri munkából is Lázár-ellenes kampányt csinál" - írja, és ennek az egyik következménye az, hogy a város kettészakadt. "Ha a következő önkormányzati választást most megint Márki-Zay Péter és Lázár János küzdelmévé egyszerűsítjük le, akkor a város egyik része mindenképpen vesztesnek fogja magát érezni, akármi lesz is az eredmény."

"A vásárhelyi polgárháború kirobbantásával a jelenlegi polgármester akarva-akaratlan azt érte el, hogy ma két politikus van, aki biztosan nem tudja egyesíteni a várost. Az egyik én vagyok, a másik pedig ő: Márki-Zay Péter. Harmadik jelöltre van tehát szükség, olyan polgármesterre, aki békét tud hozni" - indokolja meg a döntést Lázár, hozzátéve: nincsenek illúziói afelől, hogy Márki-Zay Péter azután is folytatni fogja a csatározást, miután ő visszalépett.





"Mára megértettem ugyanis, hogy ő nem egy-egy célért csatázik, hanem a csatározásért magáért. Az ő programja a folyamatos „békeharc", a szeretet nevében osztogatott atyai és polgármesteri pofonok. Hiszek azonban abban, hogy ebben a játszmában nem szabad felvenni a kesztyűt. Nem lehet pusztán az a célunk, hogy a másik veszítsen: azt kell szem előtt tartanunk, hogy végre Vásárhely nyerjen. Éppen ezért új jelöltre és új csapatra van szükség a város vezetésében. Olyan polgármesterre, aki be tudja fejezni a mai polgárháborút, ezt a végtelenített kampányt, amely minden vásárhelyinek oly sokba került és kerülne még a következő években."

Lázár János úgy véli, őszig még van elég idő ahhoz, hogy a polgármesteri feladatra jelentkezzen egy ilyen városegyesítő nő vagy férfi, egy új jelölt. Ám ehhez arra van szükség, hogy Vásárhely különböző szekértáborai újra szót értsenek egymással: párbeszédre és együttműködésre. Hisz benne, hogy a jelölési folyamat végéig meg fogják találni azt, aki vissza tudja hozni a város elveszett nyugalmát.





Akárki lesz is az, aki új fejezetet kezd a város történetében, az én munkámra és támogatásomra számíthat. Makacsul ragaszkodom ugyanis ahhoz, hogy előbb vagyunk vásárhelyiek, mint kormánypártiak vagy ellenzékiek

- zárja az írást Lázár János, aki azt kéri: kerüljön új ember Vásárhely élére, hogy új fejezetet nyithassanak a város történelmében.