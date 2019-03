Tornyai János arany volt, nem sárgaréz

Az idős Tornyai ecsettel és palettával. 1930-as évek közepe. Fotó: Zachariás. (Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjtemény)

– Tornyai az egyik legnagyobb festő volt, és személye nagy szerepet játszott abban, hogy Vásárhelyre költöztem – árulta el Lelkes István festőművész.Az alföldi festőiskola mestere vissza-visszatér pályafutása során, a Juss című képét nagyszerűnek tartja, és 1969-ben a Művészet című folyóiratban, Egy halott ürügyén című írásában tételesen cáfolta, hogy Tornyai János Munkácsy-epigon lett volna. – Saját korában is félreértették. Olyanok magyarázták félre művészetét, akik nem tudták megkülönböztetni az aranyat a sárgaréztől. Tornyai arany volt – mondta.Tornyai János (1869. január 18. – 1936. szeptember 20.) az alföldi festőiskola kiemelkedő jelentőségű alakja volt. Zsellérszülők gyermekeként látta meg a napvilágot, és városi ösztöndíjjal végezte el 1886–89 közt Budapesten a Mintarajziskolát. Mestere volt Székely Bertalan, Lotz Károly és Greguss János. 1894–96-ban Vásárhely segítségével Párizsba, a Julian Akadémiára is kijutott tanulni. Példaképe, Munkácsy Mihály ellátta jótanácsokkal, a festői stílust és a hazafias eszméket illetően is. 1896–97-ben Németországban és Olaszországban járt, hazatérve Vásárhelyen telepedett le, de 1903-ig műterme sem volt.Az 1900-as évek elején az akkori jelen nyomorúságát, az egyszerű és bús magyar életet örökítette meg zsánerképein, és foglalkoztatta a történelem is. Megfestette II. Rákóczi Ferenc rodostói száműzetését, Bercsényi Miklós egész alakos portréját, közben Endre Bélával, Rudnay Gyulával és Pásztor Jánossal megalapította a vásárhelyi majolika- és agyagipartelepet. Kiss Lajos néprajztudóssal gyűjtötték a vásárhelyi népművészeti emlékeket, ezzel lerakva az 1904–1905-ben létesülő múzeum alapjait. Juss című képe egész életében foglalkoztatta, lírai, majd egyre inkább drámai stílusban ábrázolta a témát. A szegényes hagyatékon osztozkodó paraszti család tagjainak egymás elleni küzdelmét jelenítette meg, 30 olajfestmény és 100-nál több rajz készült ebben a témában.A város vezetésével nem volt felhőtlen a viszonya, műtermét többször elvették, és csak nehezen adtak helyette másikat. Önéletrajzát a Bús magyar ló című „vásznába" sűrítette 1908-ban: a magányos ló a pusztai tájban a művészi, az emberi magányosságot és elhagyatottságot szimbolizálja. Az 1910-es években Mártélyra költözött, ami jót tett kedélyének, ekkor festette legszebb alföldi tájképeit: Gémeskút, Nagyborulás, Mártélyi nagy fa.1919-ben Budapestre költözött, de alkalmanként Szentendrén is alkotott. Színei kivilágosodtak, festményei derűsek, líraiak lettek, sikeres volt, díjakat nyert hazai és külföldi kiállításokon egyaránt. Halála előtt 2 évvel, 1934-ben a vásárhelyi értelmiségiek egy csoportja tiszteletére megalakította a Tornyai János Társaságot, hazahívták, és gyűjteményes tárlatot rendeztek műveiből. A város vezetése 120 pengő évjáradékot szavazott meg neki, hálából Tornyai valamennyi tulajdonában levő grafikáját és festményét Vásárhelyre hagyta. Hagyatékát az 1951 óta róla elnevezett Tornyai János Múzeum őrzi, gondozza és mutatja be kiállításokon. Az 1984-ben a művész pesti műtermének padlója alól előkerült, 718 darabból álló Tornyai-festménylelet is a Tornyai-múzeum birtokában van, egy-egy alkalommal 80–100 darabot mutatnak be. Az idei emlékévben nagyszabású, átfogó kiállítást rendeznek műveiből.– Tornyait beskatulyázták alföldi festőnek, pedig a 20. század eleji magyar modernizmusnak is legalább annyira a része volt – közölte Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója. Hozzátette: az alföldi, paraszti világot és sorsot, a tájat nagyszerűen, drámai erővel ábrázolja művein, életképein, de nemcsak festő, kultúra- és művészetszervező is volt. Néprajzi gyűjteménye alapozta meg a múlt század elején alakult vásárhelyi múzeum anyagát.