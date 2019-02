Napsütéses hétvégénk lesz

A hétvégén is marad száraz, napsütéses idő. A leghidegebb órákban mínuszokra kell készülni, de napközben többfelé plusz 10 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken és szombaton a köd feloszlását követően hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet pénteken általában mínusz 6 és 0, szombaton mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a derült, szélvédett vidékeken ennél jóval hidegebb is lehet. Pénteken napközben plusz 4-9, szombaton általában plusz 6-12 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap reggel is lehetnek ködfoltok. Napközben több órára kisüt nap és csapadék sem valószínű, de estefelé északon helyenként kialakulhat záporeső. A szél sokfelé megerősödik, a Dunántúl nyugati részén helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű. A nappali maximumok többnyire plusz 10 és 15 fok között, északkeleten kevéssel 10 fok alatt alakulnak - olvasható az előrejelzésben.