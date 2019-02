Télből egy nap alatt tértünk vissza a tavaszba - meleg lesz a kedd

Névnapok

Orvosmeteorológia

Közlekedésmeteorológia

Ezen a napon történt

1323 – Henrik szepesi prépost kerül a veszprémi egyházmegye élére.

1658 – A roskildei békeszerződés aláírása Svédország és Dánia-Norvégia között.

1848 – Megjelenik a Kommunista kiáltvány.

1899 – Széll Kálmán alakít kormányt.

1952 – Elkészül Nagy-Britannia első atombombája.

1993 – Terrorista bombamerénylet a New York-i Világkereskedelmi Központban (WTC): ezer sebesült és öt halálos áldozat.

2007 – Hugo Chávez, Venezuela elnöke államosíttatja az Orinoco torkolatvidékének olajmezeit, amit addig nemzetközi olajipari cégek koncesszióként birtokoltak.

1948 – Megalapítják a Max Planck Társaságot.

2008 – Szabadon lebegő árfolyamrendszerre tért át a magyar forint.

Kedden kezdetben felhősebb időre számíthatunk, hajnalra foltokban pára, köd is kialakulhat, majd délután a Dunától keletre számíthatunk hosszabb napos időszakokra, ezzel szemben a Dunántúlon csak rövid időre süthet ki a nap, viszont számottevő csapadék sehol sem valószínű. Az északi-északnyugati szelet a keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, erős, nyugaton, északnyugaton viharos lökések is. Reggel -4 és +5, délután 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten, keleten maradhat 10 fok alatt a csúcshőmérséklet. - írja az Időkép.hu Edina, Alexander, Décse, Edentina, Edna, Gécsa, Géza, Gyécsa, Győző, Izabel, Izabell, Izabella, Néró, Nesztor, Ottokár, Porfir, Rodelinda, Sándor, Szamira, Viktor.Kedden egy hidegfront érinti térségünket, mely elsősorban az ország keleti felén okozhat tüneteket, fejfájás jelentkezhet. Máshol a nappali melegedés hatására melegfronti tünetek léphetnek föl, migrén, dekoncentráltság, fáradékonyság, alvászavar is előfordulhat, tovább erősödhetnek a gyulladásos eredetű ízületi panaszok. A sokfelé szeles időben ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, romlik hő- és komfortérzetünk.Kedden is száraz útviszonyokra lehet számítani, számottevő csapadék sehol sem várható. Az Északi-középhegységben és az Alföld középső részén reggelre pára-, ködfoltok képződhetnek, melyek miatt átmenetileg korlátozottak lehetnek a látási viszonyok. Az északi-északnyugati szelet a keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, erős, nyugaton, északnyugaton viharos lökések is, így jelentősebben romolhat a járművek menetstabilitása. A naposabb tájakon, melyekre elsősorban a Dunától keletre számíthatunk, érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni.