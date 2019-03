Aki gond nélkül hobbiból másokat ápol, akkor is bátor, ha fél a haláltól, akit nem irányít érdek vagy tábor... – egyik kedvenc zenekarom, a Punnany Massif Hétköznapi hősök című számának sorai jutnak eszembe, ha a katonákra, a mentőkre vagy épp a tűzoltókra gondolok. Az utóbbiból néhány héttel ezelőtt hat újonc érkezett a megyébe, közülük hárman külföldről tértek haza azért, hogy a magyar nemzetet szolgálják, hogy a mindennapjaikat értünk áldozzák fel. Kell ennél szebb és több? Nagy örömömre engem ért az a szerencse, hogy interjút készíthessek közülük két fiatallal. Kiderült, már 20 évesen a külföldet választották a jobb megélhetésért, viszont egyiküket sem hagyta nyugodni az az álom, hogy egyszer tűzoltók legyenek. Többször is jelentkeztek, ám olyan sok a felvételiző, hogy ők nem jutottak be, egészen a 2018-as képzésig. Milyen szép, hogy ilyen sokan akarnak szolgálni a hazájukért, az emberi életekért. Végre egy hivatás, amelyből nincs emberhiány. Ottjártunkkor már a negyedik 24 órás szolgálatukat töltötték, rendkívüli esethez viszont elmondásuk szerint még nem riasztották őket, de nem telik el úgy nap, hogy ne történjen valami. Körülbelül az interjú utolsó sorait írhattam a szerkesztőségben, amikor kaptuk a hírt: tíz hektáron ég a nádas Sándorfalván, ahová a szegedi egység is kivonult. Rögtön eszembe jutottak a fiúk, hogy itt a nagy lehetőség számukra, ez már igazi bevetés. Az éjszakába nyúlóan küzdöttek a lángok megfékezéséért, hogy ne terjedjen át a tűz a házakra és a közeli futballpályára. Amíg mi nyugodtan hazamentünk, vacsorát készítettünk és lefeküdtünk, addig ők küzdöttek. Mert számukra – ahogyan a zenekar frontembere, Felcser Máté is énekli – „van más is az önös szempontoknál".