Hős trolisofőr mentett meg egy nőt támadójától

A sértett nem tudott cigarettát adni, ettől a ponttól szabadultak el a gyanúsított indulatai.

A Szegedi Járási Ügyészség letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki ezen a héten szerdán, Szegeden, egy belvárosi trolimegállóban egy fiatal nőre támadt. – tudtuk meg a

A megalapozott gyanú szerint a sértett a reggeli órákban a megállóban várakozott, amikor egy szál cigarettát kérve odament hozzá a gyanúsított. A sértett nem tudott neki cigarettát adni, amin a férfi úgy feldühödött, hogy hangosan kiabálni kezdett, azzal fenyegetve a nőt, hogy úgy megveri, hogy nem fognak ráismerni.

A sértett ezután rendőrt hívott a helyszínre, de a gyanúsított közben felszállt egy érkező trolira. A sértett a sofőr segítségét kérte, hogy tartsa vissza a férfit, aki a rendőri intézkedés érdekében a járműről le is szállította a gyanúsítottat. Ekkor a férfi annyira feldühödött, hogy ökölbe szorított kézzel megindult a nő felé, azt ordítva, hogy megveri.

A bántalmazást a trolibusz-vezető akadályozta meg, aki a sértett és a gyanúsított közé állt. A gyanúsítottat végül nem tudták a helyszínen visszatartani, őt azonban a Szegedi

Rendőrkapitányság munkatársai azonosították, és másnap hajnalban elfogták. A fenti eseten túl megalapozott a gyanúja annak is, hogy a gyanúsított rendszeres haszonszerzésre törekedve több üveg bort is ellopott idén ősszel egy szegedi áruházból. Ugyanennek az áruháznak az eladóját egy alkalommal azzal is megfenyegette, hogy megöli és fejbe lövi, amikor az alkalmazott a gyanúsított kosarát a helyére akarta tenni.

A személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő eljárásban a járási ügyészség a gyanúsított

letartóztatását a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint bűnismétlés veszélye okán indítványozta. A gyanúsított ugyanis többszörösen büntetett előéletű, a terhére rótt cselekményeket is feltételes szabadságra bocsátás illetve vele szemben folyamatban lévő két másik büntetőeljárás hatálya alatt látszik elkövetni.

Az ügyészi indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon, telekommunikációs eszköz úján tartandó ülésen fog dönteni.