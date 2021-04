Kevesebb baleset történt tavaly a megyei utakon, 15-en meghaltak

Sokkal kevesebb közlekedési baleset történt 2020-ban Csongrád-Csanád megyében, mint egy évvel korábban. A szakemberek szerint ez a koronavírus-járvány miatt volt így, nem ültek annyian autóba, mint korábban. Viszont még így is sokan haltak meg az utakon.

Ezt ne hagyja ki! Holtak közösségi oldalain tisztogat a DK

Egy biciklis vesztette életét tavaly november közepén Szegeden, amikor elütötte egy autó. A rendőrség akkor azt közölte, hogy az autó a Kossuth Lajos sugárúton ment a belváros felé, és este nyolc óra körül gázolta el a Pozsonyi Ignác utca felől érkező fiatal kerékpáros nőt, aki az ütközéskor olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Ez volt az egyik halálos baleset abból a tizenötből, amelyek 2020-ban történtek Csongrád-Csanád megyében.

Erről Dakos József megyei rendőrfőkapitány számolt be a megyei közgyűlésnek, amikor összefoglalta a megyei rendőrség tavalyi évét.

A dokumentumból az is kiderül, hogy csaknem 21 százalékkal volt kevesebb a tavaly­előttinél az olyan baleset, amelyikben megsérült valaki. A súlyos balesetekből 18, a könnyű sérülésesekből több mint 21 százalékkal volt kevesebb a 2019-es évinél.

A balesetek jelentős csökkenése egyértelműen a koronavírus-járványra vezethető vissza, hiszen volt egy hosszú időszak, amikor szinte senki sem hagyhatta el otthonát,

így nyilván sokkal kevesebben ültek autóba is.

Szintén tavaly telepítettek 17 fix traffipaxot, és ezek mellett van a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányságnak 8 változtatható helyű sebességmérője is. Ezek pedig dolgoznak is.

Gyorshajtás miatt 882, a biztonsági öv hanyagolása miatt 1406, ittas járművezetés miatt pedig 207 eljárást indítottak a rendőrök.

Összesen 75 millió 105 ezer forint bírságot szabtak ki, és ebből 61 millió 822 ezer forintot be is fizettek. Dakos József rendőrfőkapitány beszámolójából az is kiderült, hogy 2576 magyar és 165 külföldi volt, aki nem tartott be valamilyen szabályt.

Érdekes viszont, hogy mindössze 17 eljárás indult az útdíjak elsumákolása miatt. Sokkal rosszabb a helyzet azonban az úgynevezett objektív felelősség hiánya miatt indult közigazgatási eljárásoknál. Ide tartoznak például a sokat emlegetett horrorkaravánok is. Tavaly 5847 ilyen eljárást kezdeményeztek, mindegyiket külföldiek ellen. Jó sok bírságot is kiszabtak. 1132-en csekken fizettek be 71 millió 607 ezer forintot, 4465-en pedig 282 millió 209 ezret.

Érdekes egyébként, hogy a megyei adatok az országosat tükrözik. A balesetek száma országos átlagban szinte pontosan annyival csökkent, mint Csongrád-Csanád megyében.