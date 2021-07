Több a lopás megyénkben, mint tavaly ilyenkor

Kevesebb lopás történt az országban idén júniusban, mint tavaly, de Csongrád-Csanád megyében nem így alakultak a számok. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint itt lényegesen több ilyen vagyon elleni bűncselekmény történt, mint korábban.

Ezt ne hagyja ki! A gyermekvédelmi törvény az LMBTQ-propaganda célkeresztjében

Hétfői ügy

Kisteleken és Balástyán lopott többször is az a 33 éves férfi, akit a napokban fogtak el a rendőrök. Először június 17-én délután érkezett bejelentés, hogy egy ismeretlen a kisteleki Dózsa György utcában egy ott parkoló autón hagyott pénztárcát vitt el, az abban lévő készpénzzel, bankkártyákkal, illetve személyes okmányokkal együtt.

A nyomozók a körzeti megbízottakkal együtt viszonylag gyorsan rájöttek, hogy ki a férfi, és arra is, hogy június elejétől még hatszor próbált lopni, de háromszor megzavarták. A tolvaj egyébként elsősorban a készpénzre utazott. Többrendbeli üzletszerűen elkövetett lopás miatt indult eljárás ellene.

7 kerékpárt loptak el

Szintén a napokban történt, hogy egy nap alatt hét biciklit lopott el három fiatal Szegeden. A rendőrségnek azután szóltak, hogy a Hajlat utcából elvittek egy lezárt kerékpárt. A körzeti megbízottak és a nyomozók rövid időn belül találtak három fiatalt, akik elvitték a biciklit. Amikor kihallgatták őket, összesen hét kerékpár ellopását ismerték el, amelyeket egyetlen éjszaka vittek el.

Megmutatták a helyszíneket, ahová a lopott kerékpárokat elrejtették. Volt bicikli panelház bejáratánál, bokrok közt a belvárosban, ártéri erdőben, de találtak egyet a Tiszában is. Ellenük is lopás miatt indult eljárás.

Ahogy még mostanában egy sor másik ellen Csongrád-Csanád megyében.

Tendenciák

A Központi Statisztikai Hivatal most összesítette, hogy hogyan alakultak a lopások az országban tavaly és idén júniusban. A jelentésből kiderül, hogy az országos helyzet látványosan javult, de a megyében azért még vannak gondok.

Tavaly júniusban összesen 4470 lopást jelentettek az országban a statisztikai hivatal adatai szerint, ami csaknem ezerrel több, mint idén ugyanabban a hónapban.

Csongrád-Csanád megye viszont, ahol egyébként általában nem kiugró a bűnözés, most rontotta a statisztikát. Tavaly júniusban összesen 104 lopásról érkezett bejelentés, idén viszont már 149-ről.

A legtöbb lopás egyébként a fővárosban, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyében történik. Előbbi kettőben 39 és 14 százalékkal csökkent, utóbbiban 9,4 százalékkal nőtt a számuk az előző év júniusához képest.

Elhúzódó ügy

A Szegedi Járásbíróság előtt jelenleg is több lopási ügy van. A közelmúltban is volt tárgyalása annak a két férfinak, akiket nagyobb értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopással és más bűncselekményekkel is vádolt a Szentesi Járási Ügyészség.

Ez az ügy évekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint a vádlottak 2015-ben döntöttek úgy, hogy rendszeres és legális jövedelem híján lopásokból élnek majd meg. Meg is keresték 11 rokonukat és ismerősüket, és közösen végigfosztogatták Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok megyét. Idős, magányos embereket szemeltek ki maguknak. Álkulccsal mentek be a házakba, ahonnan készpénzt és ékszert loptak el. Az esetek többségében megvárták, amíg az idősek elmennek otthonról, de így is többször tetten érték őket. Ekkor azt hazudták, hogy fémet, tollat, régiséget vásárolnának, majd elmenekültek.

A lopás az a bűncselekmény, amit egy kis ejnyebejnyével megúszhat a tettes, de ha valaki nagyon sokat lop, és vannak súlyosító körülmények is, akkor akár tíz évre is ítélhetik az embert.