25-en vizsgáztak erdészetből Ásotthalmon – Fotók

Erdészeti szakmunkások vizsgáztak az ásotthalmi Bedőben, így végre én is megtanulhattam a kerti traktor beüzemelését, a sörétes kaliber fogalmát és hogy hogyan kell szép korongot motorfűrésszel levágni.

– A fiú arra vár, hogy felépüljön a légnyomás, és elvégezze a fékpróbát – mutatta a traktort és az utána kötött pótkocsit Sáricz János szakoktató, majd Falubíró Alex kényelmes tempóban elindult a járművel, és elvégezte a feladatot. Szerdán és csütörtökön 25 erdészeti szakmunkásta­nuló vizsgázott az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolában.

Andrésiné Ambrus Ildikó in­­tézményvezető elmondta, az erdészeti szakmunkások gyakorlati vizsgája sokrétű: vállalkozási ismeretekből (ezt kedvelik a legkevésbé), növény- és vadfelismerésből, fadöntésből és gallyazásból, gépkezelésből, fegyverismeretből, gépkarbantartásból és -kezelésből, motorfűrész-szerelésből és erdőművelésből is szá­­mot adnak tudásukról. Ha vé­­geznek, két lehetőségük van, ma­­radnak érettségizni, körülbelül a végzősök fele dönt így, vagy elmennek dolgozni.

A balotaszállási Falubíró Alex is marad. A feladatoktól a számlakitöltéstől eltekintve nem tartott, édesapja fakitermelő, mint mondta, ebbe a szakmába nőtt bele. – Ő is sokat tanított, dolgoztam is már vele. A gépek között jobban érzem magam – mondta, majd továbbállt a következő állomásra. Kiss Zoltán Sánta Norbertet kérdezte a sörétes fegyver és lőszer fő részeiről, illetve a sörétes kaliber definíciójáról. Norbert válasza tökéletes volt, csak a szórenddel volt gond, négyest kapott. – Ez jó rész, ezt szokták szeretni, a klasszikus vadászati eszközöket kedvelik a fiatalok – tette hozzá a pedagógus.

Szűcs Attilánál egy 3 és 5 centiméter közötti vastagságú korongot kellett levágni egy fa­törzsből motorfűrésszel. Itt többek között arra kellett figyelni, hogy a nyomott és a húzott ol­dalon a vágás egy síkban találkozzon, és merőleges legyen a palástra.

A fóliában végre csend és nyugalom fogadott minket, itt végre nem zúgott semmilyen gép. Fődiné Tóth Katalin és Zsírosné Kiss Erzsébet a virágkötők pénteki vizsgájához készítette elő az alapanyagokat, a helyszínt, és fertőtlenítette az eszközöket.