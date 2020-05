A fertőtlenítők gyártásában is nagyhatalom a megyeszékhely – Fotók

Nemcsak a Florin, az autóápo­lási termékeiről ismert szegedi Medikémia is gyárt már fertőtlenítőszereket, ők is reagáltak a járványhelyzetre. Kézre, bőrre és felületekre jók, a vírusokat és a baktériumokat is megölik.

– Gyenge volt a tél, de tudatosabban készülnek az időjárásra az autósok, talán több pénz is van a tárcában, így szépen be tudnak vásárolni a szezon előtt és közben is – mondta Mayer Róbert, a Medikémia marketing- és értékesítési igazgatója.

Ideiglenes engedély

Folyamatosan törekszenek ar­­ra, hogy egyre több szezonfüggetlen új terméket vezessenek be, így a fertőtlenítőgyártás sem előzmény nélküli. Népsze­rűek az autós törlőkendők, van köztük antibakteriális is, ezekből a járványhelyzetben nem is mindig tudták kielégíteni a megnövekedett igényeket. Pedig nem is vírusölő, mint ahogy két klímatisztítójuk is csak a baktériumot tünteti el.

Amikor beütött a járvány, el­­kezdtek gondolkozni, milyen virucid és fertőtlenítő terméket tudnának készíteni, aminek en­­gedélyeztetése egyébként bé­­keidőben több hónap.

– Most rendkívüli és ideiglenes gyártási engedélyt lehetett kérni, egy hét alatt összeállítottuk a három tervezett termék re­­ceptúráját, és elindítottuk a hivatalos eljárást – mondta. Így is több mint egy hónap volt, mire megkapták az első engedélyt.

Teraszasztalokra

Négy hete lett szabad az út az első termék előtt, május 8-án el is kezdték gyártani az egyik felületfertőtlenítőt.

– 710 milliliteres és szórópisztolyos a kiszerelés, előnye, hogy csak rá kell fújni az asztalra vagy a kilincsre, és nem kell utána törölgetni, a száradási idő alatt megöli a vírusokat és a baktériumokat is – hangsúlyozta.

Két másik terméket is gyártanak a hónap közepétől, ezek kéz- és bőrfertőtlenítők. Végeznek a ví­­russal és a baktériummal is, bőrkímélő ápoló anyagot tartalmaznak – az egyik szórópisztolyos, a másik aeroszolos.

Teljes munkaidőben

Az első korlát az engedélyeztetés volt, a második az alkohol, pedig ez utóbbiban az ország nagyhatalom Európában. Hiány volt az olyan praktikus kellékekből is, mint a szórópisztoly. A Medikémia nem az elsők között lépett piacra a fertőtlenítőivel. Terme­lésük a járványhelyzetben is fo­­lyamatos, nincs érdemi forgalomcsökkenés belföldön. Meghoztak minden biztonsági intézkedést is.

– Aki tud, otthonról dolgo­zik, senkit sem kellett el­bo­csátani, illetve rövidített mun­kaidőben foglalkoztatni, a gyártást megoldjuk a 118 fős létszámmal – mondta az értékesítési igazgató, hozzátéve, tavaly 2,7 milliárd forint volt az árbevételük, az idei tervet nem kellett módosítani.