A futároké a szegedi éjszaka – Galéria

Jogkövetőek a szegediek, legalábbis a legnagyobb részük. Annak ellenére, hogy péntek este volt, nyolc óra után szinte senkivel sem találkoztunk a városban, hiszen ugye kijárási tilalom van. Viszont egyszer csak felbukkant három vízilabdás lány.

Már néhány napja kijárási tilalom van az országban este nyolc órától hajnal ötig, és eddig nem is igazán volt probléma ennek a betartásával. Viszont eljött az első hétvégi, egészen pontosan pénteki nap, amikor azért az ember elindulna valahová, főleg, ha azt nem szabad. Ezért elindultunk, és megnéztük, hogy mi a helyzet a belvárosban.

Este nyolc előtt pár perccel érkeztünk a Dugonics térre, ami akkorra már gyakorlatilag kiürült. Egy-két ember igyekezett még hazafelé, vagy munkába, de ők is gyorsan eltűntek a térről. A Kárász utca sarkán is csak ételfutárok ácsorogtak az egyik gyorsétterem előtt, de ők ezt természetesen megtehetik.

Azt mondták, hogy az első bezárt este volt a legtöbb munkájuk, szerintük akkor még nem is „fogták föl” az emberek, hogy este nyolc óra után tényleg nem lehet kimenni az utcára. Az egyik fiú, aki egyébként biciklivel viszi házhoz az ételt arról beszélt, hogy azóta viszonylag beállt a rend. Ő éjjel fél 11-ig van kint az utcán, de a fuvarok nagyobb részét este nyolc és kilenc óra között viszi ki. Azt is elmondta, hogy szerencsére sok munkájuk van, és egyben megkért bennünket, kérdezzük meg az Operatív Törzset, hogy a biciklis futároknak is kell-e tekerés közben maszkot viselniük. Megígértük.

Ezután még átmentünk a Széchenyi térre, ami szintén kihalt volt. Az egyik taxis arról beszélt, hogy ő a zárás ellenére hajnalig kint van, és fuvarja is akad. Nyilván a munkából jövők, vagy a munkába menők ülnek taxiba, másnak nem szabad.

És amikor végre azt hittük, hogy leleplezünk három szabályszegő tizenévest, akkor is mellélőttünk. A lányok a Kárász utcába kanyarodtak be, elmondták, hogy éppen vízilabdaedzésről jönnek, és van igazolásuk, hogy az utcán lehetnek. Egy panaszuk volt csak; hogy nem örök életre szóló kimenőpapírt kaptak, hanem csak alkalmanként állítja ki nekik az egyesület, amikor estébe nyúlik az edzés.

Így telt a péntek este Szegeden.