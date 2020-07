A holló szárnyán a középkorba – Galéria

Hunyadi-műhely címmel indítottak interaktív programsorozatot a hagyományőrzők Szentesen. Legutóbb egy családi napon próbálhatták ki a kicsik és nagyok a már a középkorban is kedvelt játékokat és az íjászatot, de legbátrabbak a boszorkány- és a szabadulósátorban is próbára tehették magukat.

Ki ne vágyott volna arra gyerekként, hogy belepillantson, milyen az élet Mátyás király udvarában, vagy hogy mivel töltötték a mindennapjaikat a középkori Magyarországon. A Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület önkéntesei arra vállalkoztak, hogy megadják ezt a lehetőséget: olyan rendezvénysorozatot indítottak, amelynek keretében minden alkalommal más-más témával várják a középkor iránt érdeklődőket egészen szeptember végéig.

A Hunyadi-műhely című interaktív program sorozat célja, hogy minél érdekesebben és izgalmasabban lehessen belepillantani a kora reneszánsz világába, tudtuk meg Lázár Mihálytól, a hagyományőrzők vezetőjétől.

A sorozat legutóbbi állomása a „Játszva tanulunk a holló szárnyán” című rendezvényük volt: a családi napon, ahol kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták a már a középkorban is közkedvelt játékokat, mint például a delta vagy a tollas, de íjászkodásra is volt lehetőség. A legbátrabbakra pedig két olyan sátor is várt, ahova a belépőknek minden tudásukra és ügyességükre szükségük volt, ha ki is akartak jutni.

– A középkori szabadulósátor a legújabb fejlesztésünk, talán ez volt a legnépszerűbb a délutánon, de sokan kipróbálták a tollast is, vagy a deltát, ami egy 13. századi kidobós játék, vagy a diópörgetést és az íjászat is folyamatosan ment, a boszi-sátor pedig az apró ajándékok miatt volt kapós a kisebbek között – beszélt a rendezvényről Lázár Mihály.

Aki legközelebb részese szeretne lenni ennek az időutazásnak, az augusztus 8-án délután megteheti, a hagyományőrzők a Pusztai László Sporttelepen várják majd az érdeklődőket.