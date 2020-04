A járvány miatt megszüntették a nyitott koporsós temetést

A hódmezővásárhelyi székhelyű Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a járványügyi helyzetre való tekintettel március 25-től bizonytalan ideig megszüntette a nyitott koporsós temetéseket. A veszélyhelyzet miatt az elmúlt napokban a szokottnál sokkal kevesebben vettek részt a temetéseken.

– A kft. a járványveszély miatt szüntette meg a nyitott koporsós temetés lehetőségét – mondta Varga György, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetője.

Kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben, mind dolgozóik, mind pedig a temetésen megjelentek védelme érdekében, elővigyázatosságból úgy kell kezelniük a helyzetet, mintha minden elhunyt potenciálisan fertőző lenne.

Varga Györgytől megtudtuk, a veszélyhelyzet bejelentése óta érezhetően kevesebben jelennek meg a temetéseken. A családoktól azt kérik, hogy tartsák be a kétméteres védőtávolságot, továbbá azt, hogy a gyászolók részvétnyilvánításkor kerüljék a testi kontaktust, ne fogjanak kezet, ne csókolják arcon egymást.

– Saját hatáskörben, a kormányzati ajánlásokkal összhangban meghatároztam, hogy a ravatalozón belüli zárt térben 8 főnél többen ne tartózkodjanak – mondta Varga György.

A cég munkatársai az elszállítástól a temetésig akár 3–4 alkalommal is érintkezhetnek az elhunytakkal. Gumikesztyűik, szájmaszkjaik, egyszer használatos ruháik, lábzsákjaik vannak. Kézfertőtlenítőt is tudtak vásárolni.

Korlátozták a személyes ügyfélfogadást is. Azt kérték a hozzátartozóktól, hogy amit lehet, telefonon, vagy e-mailben intézzenek el. Már korábban megteremtették azt a lehetőséget, hogy a hozzátartozók a temetkezési vállalat online felületén majdnem teljes egészében otthonról intézhessék a temetéssel kapcsolatos tennivalókat.